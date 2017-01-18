В полку необычных смартфонов вновь прибыло

Хотя подобное происходит нечасто, но всё же раз в год что-то действительно может взять да удивить. Какой смысл делать процессор ещё мощнее, корпус прочнее, экран ярче, камеры чётче, если в телефоне нет банального спектрометра? Видимо, так посчитали производители смартфона Changhong H2, представленного на CES-2017, в котором встроен молекулярный датчик.

Казалось бы, какая в нём повседневная польза, если вы не собираетесь заниматься археологией, изучать биохимию тканей в медицинских целях или, аки Шерлок Холмс, устанавливать происхождение и состав краски, которую кто-то оставил прошлой ночью на вашей теперь уже помятой водительской двери? Впрочем, последнее было бы очень кстати.

Но раз инструмент в смартфоне есть, значит, применение ему найдётся. Сам молекулярный датчик построен на технологии инфракрасной спектроскопии. Проще говоря, это такой метод изучения объекта, когда на него направляется луч света на определённых частотах, часть из которых поглощается этим самым объектом, что даёт сделать вывод, из чего этот объект состоит.

Ну и зачем это в обычной жизни? Всё просто – идёте вы по городу, а вам пытаются продать кольцо под видом серебряного. Вы, естественно, потянулись за смартфоном Changhong H2, ткнули в него драгоценность и действительно поняли, что это совсем и не серебро. Можно, например, с помощью него ходить по обычному продуктовому магазину и светить смартфоном во фрукты и овощи и искать в них нитраты. А можно и самого себя просканировать. На предмет процента жира в организме.

К слову, смартфон ещё не вышел, а приложения под него, которые позволяют понимать истинный состав продуктов, лекарств, драгоценностей, уже есть. Планируется, что в будущем их станет больше.

В скором времени этот аппарат появится в продаже в Китае, а потом уже и в остальном мире. Ориентировочная стоимость гаджета – в районе 400 долларов.

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