ТВ с экраном-колонкой

С 5 по 8 января в Лас-Вегасе проходила ежегодная выставка потребительской техники Consumer Electronics Show (CES-2017), на которой многие производители похвастались своими невообразимыми продуктами. Казалось бы, чем ещё нас может удивить современный телевизор? Выход в Интернет есть, экраны тонкие и яркие – что ещё? Однако Sony это удалось – они представили новый BRAVIA OLED серии A1, у которого нет, в обычном понимании, колонок!

Ну и зачем он тогда такой безмолвный нужен – смотреть немые фильмы? Но всё же у телевизора от Sony звук имеется, только издаёт его сам экран! Японская компания первая в мире представила технологию Acoustic Surface, суть которой в том, что дисплей BRAVIA получает сигнал от миниатюрных динамиков. А экран выступает в роли огромной мембраны, которая многократно усиливает звук за счёт вибрации маленьких динамиков под ним. Таким образом, производители сделали телевизор максимально тонким, а вся лицевая часть техники не отвлекает зрителя от картинки.

Вся аппаратная начинка и разъёмы скрываются в подставке, которая расположена сзади телевизора. Так что вплотную к стенке его не поставишь. Впрочем, BRAVIA OLED серии A1 изначально и задумывался для просторных помещений. Варианты диагоналей экранов этих телевизоров говорят сами за себя – 55, 65 и 77 дюйма.

Что касается качества изображения, то за него отвечает фирменный 4K HDR процессор X1 Extreme, который на 40% мощнее своего предшественника – 4K Processor X1. Это позволит получать картинку ещё более яркой и контрастной.

К сожалению, на момент написания материала неизвестны его ориентировочная цена и дата старта продаж, впрочем, в любом случае ждать осталось не так уж и долго.

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