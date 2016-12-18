Японская компания Vinclu решила скрасить жизнь одиноких мужчин, предложив им свою инновационную модель – голографическую подругу. Она представляет собой модель девушки в стиле японских анимэ по имени Азума Хикари.

Производитель сообщает, что ей 20 лет, а ее рост составляет 158 сантиметров. Виртуальная подруга может поддерживать диалог со своим хозяином, будить по утрам, писать ему сообщения, когда он задерживается на работе, управлять некоторыми бытовыми приборами в доме.

Стоимость новомодного искусственного интеллекта, выпущенного ограниченной серией в три сотни таких устройств, составляет около 2,5 тыс. долларов. Однако «виртуальная жена» понравилась далеко не всем. Многие считают Gatebox "слишком депрессивным" гаджетом и выражают опасения, что популярность устройства может привести к снижению рождаемости, отмечает The Telegraph.





Читайте также:

Другие новости по теме "Хайтек"

Все новости дня