В России презентовали самый быстрый в мире смартфон-андроид

Самый быстрый смартфон на платформе «Андроид» появится в российских магазинах 20 декабря. Об этом 13 декабря заявила компания-производитель LeEco. Смартфон под брендом Le Pro3 – самый производительный в мире.

По результатам тестирования компании AnTuTu, смартфон набрал рекордное количество балов – 160856. Это третье место после «Айфона-7» и «Айфона 7 плюс».

Собщается, что самый быстрый смартфон-андроид имеет экран в 5,5 дюймов при разрешении 1920x1080 пикселей (FullHD), снабжен оперативной памятью на 4 или 6 гигабайт и постоянную память на 32 и 64 Гбайт.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 821. Емкость аккумулятора - 4070 мАч. Разработчики заверяют, что зарядки телефону хватит на три дня. При этом новинка снабжена функцией, которая позволяет наполовину зарядить телефон за полчаса.