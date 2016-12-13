Instagram теперь может транслировать видео напрямую

Прямую видеотрансляцию в мобильном приложении Instagram теперь можно запустить, нажав специальную кнопку. Продолжительность вещания ограничена одним часом. Пока новая функция доступна только жителям США.

У прямой трансляции есть один минус: на серверах она не сохраняется и посмотреть повтор видео невозможно, передает ТАСС.

Прямая видеотрансляция в «Инстаграме» уступает аналогичному сервису на «Фейсбук», где «прямое видео» можно и просмотреть, и перемотать назад. Пока функция прямой видеотрансляции в «Инстаграме» доступна лишь в США, но в течение нескольких недель новинка появится и в других странах.