Приключенческие игры с виртуальным противником (или союзником) теперь стали доступнее. Инженер из Санкт-Петербурга Дмитрий Дударев создал костюм, который полностью погружает игрока в виртуальную реальность.

После примерки данного костюмчика главное – вернуться без потерь в саму реальность, - настолько реально погружение в игру, передает «Лайф».

Разработка буквально перевоплощает игрока в нужного персонажа. Противника себе тоже можно выбрать под стать, от птеродактиля до марсианина.

Инженер поясняет, что скафандр для виртуальных игр обладает большим числом датчиков на ногах и руках игрока, а сам вычислительный центр, который обрабатывает информацию, помещается в рюкзак за спиной.