На радость пользователям фотосервиса Instagram в сервисе появится возможность ставить лайки не только постам, но и комментариям, а также отключать комментирование публикаций и удалять подписчиков.

И это не всё: пользователи закрытых аккаунтов смогут удалять нежелательных подписчиков без блокировки их учетных записей на своей странице и соответствующего уведомления. Можно ожидать, что нововведения страшно порадуют некоторых телезвёзд, балерин и политиков, чьи посты часто вызывают критику и насмешки. Обновлённая версия может стать доступна до Нового года.

В последние месяцы функционал этой популярной соцсети вообще претерпевает изменения, замечают пользователи. Например, в ноябре появились такие опции, как возможность прямых видеотрансляций с мобильного гаджета и обмен самоудаляющимися сообщениями в разделе Stories. Там же теперь разрешено упоминать других пользователей и ссылки на посторонние ресурсы.

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