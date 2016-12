Одноклассники проведут трансляцию турнира The Boston Major по Dota 2

Права на трансляцию турнира для русскоязычных пользователей получили Одноклассники и esport.mail.ru благодаря договоренностям с компанией Valve, сообщает Пресс-служба OK.RU



Одноклассники проведут трансляцию первого киберспортивного турнира нового сезона The Boston Major по игре Dota 2. У пользователей соцсети будет выбор: следить за матчами основной трансляции или отдать предпочтение альтернативной, которую проведет телеканал Game Show. В качестве гостей альтернативной трансляции выступят популярные спортивные комментаторы Виктор Гусев, Кирилл Набутов и Владимир Стогниенко. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на игровой витрине Одноклассников games.ok.ru или в группе «Киберспорт в ОК».



В течение всего турнира трансляция будет осуществляться с помощью собственного стримингового плеера Одноклассников. Это позволит показывать видео без потери качества в высоком разрешении и полностью контролировать нагрузку. Трансляция будет одновременно доступна на веб- и мобильной платформе соцсети.



«Одноклассники – один из лидирующих видеосервисов рунета. Мы развиваем видео не только как продукт, но и как сервис, предлагая пользователям совершенно разный контент. Опыт проведения The International Dota 2 показал, что киберспорт актуален для пользователей ОК – 6 млн просмотров трансляции доказывают это. Уверены, что Boston Major будет также пользоваться успехом», - прокомментировал Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники.



Одноклассники первыми из российских социальных сетей открыли игровую витрину для видеотрансляций на собственной платформе. Запуск games.ok.ru в мае 2016 года был приурочен к киберспортивному чемпионату Warface Open Cup 2016, зрителями которого стали более 700 тыс. человек. Следующим крупным соревнованием, которое было поддержано социальной сетью, стал турнир The international 2016. Для освещения мероприятия ОК организовали грандиозное preshow с участием экспертов, аналитиков и звезд российского шоу-бизнеса, а сам матч комментировал актер и юморист Михаил Галустян. Зрителями трансляции стали более 6 млн человек, что стало абсолютным рекордом для подобных мероприятий на территории СНГ.