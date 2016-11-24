Одноклассники запустили продажу товаров через соцсеть

В Одноклассниках появился инструмент для продажи товаров и услуг через группы. Продать товар можно, разместив объявление в виде поста в открытом сообществе. Запуск инструмента для продажи товаров — первый шаг соцсети на территорию классифайдов, сообщает пресс-служба OK.RU.

“Аудитория ОК - это 73 млн человек в месяц, которые пользуются соцсетью с разными целями. У нас давно и успешно присутствует малый бизнес и локальные сообщества, которые размещают объявление о продаже товаров и услуг. Мы решили систематизировать это направление, сделав его более прозрачным и слаженно работающим”, - прокомментировал запуск Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники.

В будущем Одноклассники рассматривают возможность интеграции с сервисом Mail.Ru Group «Юла» и планируют ряд новых экспериментов, которые помогут сделать направление отдельным в рамках соцсети.

Размещение постов о продаже товаров или услуг будет бесплатным.