Столичный предприниматель летом минувшего года приобрел себе культовый элитный гаджет, который себя не оправдал, по мнению истца. Телефон за 689 тыс руб. не наработал даже на 1 тысячу. Истец хочет вернуть трубку.

Элитный телефон заряжался с перебоями, его приложения закрывались сами собой, а задняя крышка из крокодиловой кожи стала болтаться, передает «Лайф». Возмущенный мужчина требует вернуть ему деньги за гаджет и возместить моральный ущерб в 110 тысяч рублей.

Иск подан на российского представителя компании Vertu. Называется модель телефона - Vertu Signature S Design.

Обладатель несчастливого телефона Аркадий Г. пробовал решить проблему через гарантийные службы, но аппарат каждый раз возвращали с прежними проблемами.