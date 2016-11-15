Бесконтактные платежи через Яндекс.Денеги все более популярны

Аналитики Яндекс.Денег изучили, как пользователи платят с мобильных устройств с помощью бесконтактных технологий. Учитывались платежи в Android-приложении сервиса через NFC, а также с карт Яндекс.Денег через Apple Pay и Samsung Pay.

Для бесконтактной оплаты виртуальные карты Яндекс.Денег используют чаще, чем пластиковые: с них платят 63% пользователей. Многие выпускают виртуальную карту специально для платежей этим способом: около 10% таких карт были созданы непосредственно перед первой транзакцией.

Больше всего бесконтактных платежей — 87% — составляют не более 1000 рублей, 11% — от 1001 до 5000 рублей, 2% — свыше 5001 рубля. В среднем за раз пользователи тратят 708 рублей.

За последний месяц пользователи Яндекс.Денег оплачивали покупки бесконтактным способом в 43 странах мира. Больше всего платежей было сделано в России. Среди зарубежных стран лидировали Украина, Беларусь, Польша, Казахстан, Нидерланды, Чехия, Великобритания, Молдавия и Грузия.

Около трети бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги приходится на Москву. Здесь пользователи оплатили таким способом в два раза больше покупок, чем в Санкт-Петербурге, а, например, в Краснодаре — в 1,5 раза больше, чем в Ростове-на-Дону.