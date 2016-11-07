Apple запатентовало революционную возможность для iPhone 8

Компания Apple продолжает конкурентную борьбу, удивляя своих поклонников. Так, новая разработка уже названа революционной. И касается она изменению сервиса, который отвечает за поиск смартфонов.

Сейчас поговорка «что упало, то пропало» в отношении телефонов компании действует почти всегда. Ведь стоит отключить смартфон и вытащить из него SIM-карту, как все. Концы, как говорится, в воду.

Теперь же такое не пройдет. Батарея смартфона будет сохранять заряд даже после отключения. Таким образом, она будет связываться с серверами и «докладывать» о своем нахождении, сообщает rg.ru.

Теперь, чтобы владелец не смог обнаружить пропажу, придется разбирать гаджет и отсоединять батарею. Не исключено, что новшество может быть применено уже в восьмой модели iPhone.