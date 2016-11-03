Одноклассники запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях

Одноклассники представили обновление веб-версии и мобильных приложений, с помощью которого пользователи смогут оперативно узнать о чрезвычайной ситуации и удостовериться в безопасности близких. Проект «Я в безопасности» осуществлен в рамках подписанного 2 ноября 2016 года соглашения между Mail.Ru Group и МЧС России.

Социальная сеть Одноклассники и МЧС России объявили о запуске нового сервиса, призванного помочь пользователям во время стихийных бедствий и катастроф. Проект «Я в безопасности» будет автоматически идентифицировать человека в зоне чрезвычайной ситуации в соответствии с его местонахождением и указанным в профиле регионом и отправлять соответствующее уведомление. Вместе с ним пользователи получат полезную информацию, номера экстренных служб и инструкцию о том, как действовать в текущей ситуации.

Кроме того, новая функция даст возможность устанавливать статус «Я в безопасности» и оперативно узнавать, кто из друзей оказался в районе бедствия, проверив специальную вкладку с колонками «В безопасности» и «Напишите им» (если их статус пока неизвестен). С помощью приложения можно отправлять быстрые заранее запрограммированные сообщения для связи с родными и друзьями.

В будущем приложение позволит оповещать не только российских жителей, но и пользователей социальной сети в других странах.

«Тестовая рассылка показала, что эффективность проекта оправдала ожидания. Пользователи, находящиеся в зоне ЧС, приятно удивлены новым, удобным сервисом – можно оперативно узнать о статусе своих друзей. Также повышается чувство собственной безопасности, раз спасатели могут найти нуждающегося в помощи даже через социальные сети. И самое главное, что этот проект – шаг вперёд в вопросе оповещения населения о ЧС. С этой механикой мы сможем это делать быстрее и эффективнее, чем раньше» - сообщил Мостинский Павел, руководитель отдела по работе с интернет-ресурсами и социальными сетями МЧС РФ.

«В критической ситуации быстрота реакции, достоверные сведения и большой охват становятся решающими факторами. Одноклассники – это 73 млн пользователей в месяц по всему миру. Это пример, доказывающий, что технологии могут спасти жизни, а социальная сеть помочь человеку», - прокомментировал Арсен Исрапилов, директор по маркетингу и развитию бизнеса проекта Одноклассники.

До внедрения полноценного продукта Одноклассники рассылали короткие оповещения пользователям по ситуации в Турции, в связи с терактом в Ницце, наводнением в Вологодской обл. вместе с МЧС России, терактом в Мюнхене и Брюсселе, землетрясением в Италии. Первым примером стали оповещения пользователей о теракте в Париже в 2015 году. Именно этот случай, обратная связь от пользователей, послужили первым шагом в создании проекта. Оповещения приходили от официальной группы социальной сети OK.Operatively и группы МЧС России.