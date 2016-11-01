«Яндекс.Деньгами» можно расплачиваться через Apple Pay

Теперь платёжными пластиковыми или виртуальными картами системы «Яндекс.Деньги» можно будет расплачиваться с помощью нового сервиса Apple Pay на айфонах серий SE, 6 и поновее, а также Apple Watch.

Apple Pay запущен в России всего месяц назад по инициативе Сбербанка и компании Mastercard, но теперь, как сообщает RNS, сервис становится интересным также для клиентов Бинбанка, Альфа-банка, а также «Санкт-Петербург» и «Тинькофф». В Сети появились обзоры использования этой системы, хотя ажиотажа не вызвали. Это и понятно по причине небольшого распространения банковских терминалов, поддерживающих считывание изображения для проведения оплаты, а также новых айфонов. Как утверждают разработчики, информация не сохраняется в памяти устройства, что гарантирует конфиденциальность и безопасность пользователям.

Сервис бесконтактных платежей становится доступным после добавления карты «Яндекс.Денег» в Apple Wallet. Введения пин-кода и использования банковской карты не требуется: пользователь может просто приложить смартфон к поддерживающему бесконтактную оплату терминалу и подтвердить списание через Touch ID, считывающий отпечаток пальца.

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