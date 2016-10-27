Apple презентовала новый ноутбук

Обновление линейки ноутбуков от американского концерна Apple произошло впервые за четыре года. И годы не прошли даром: в новом MacBook с диагональю экранов 13 и 15 дюймов очень много новых решений.

Презентация гаджета прошла на штаб-квартире компании Apple в городе Купертино (штат Калифорния, США) 27 октября, передает ТАСС.

На премьере ноутбука по традиции выступили глава Apple Тим Кук и вице-президент компании Фил Шиллер.

Сообщается, что версия макбука с13-дюймовым экраном – самая легкая и тонкая из всех моделей MacBook, а масса новинки - всего порядка 1,3 кг при толщине корпуса в 1,5 см. Версия с 15-дюймовым экраном имеет процессор Intel Core i7 и стала самой мощной среди MacBook. Вес 15-дюймового макбука – порядка 1,8 кг.

Из главных новинок премьеры то, что в новой версии верхний ряд кнопок на клавиатуре замещает сенсорная панель, и ее наполнение меняется согласно тому, с каким приложением работает хозяин ноутбука. С этой же сенсорной панелью можно получить доступ к нужным элементам управления системой и приложениям.

А еще новый макбук получил функцию Touch ID - распознавание отпечатка пальцев, которая ранее была доступна только на iPad и iPhone.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что компания Apple впервые за 15 лет зафиксировала падение доходов.