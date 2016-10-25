Цена на iPhone 7 в России опустилась ниже психологической отметки

Не прошло и месяца, как флагманский смартфон iPhone 7 от компании Apple, появился на прилавках российских магазинов. И тут же моментально упал в цене. На сегодняшний день сообщается, что ряд розничных продавцов предлагает его приобрести по цене ниже 50 тысяч рублей. И это смартфон с 32 гигабайтами памяти.

По оценкам специалистов, такой ценовой предел достигает психологической отметки, которая крайне важна именно для покупателей. Кстати, сама компания-производитель, а также официальные реселлеры предлагают данный смартфон по цене выше 50 и даже 60 тысяч рублей, сообщает rg.ru.

А вот в Европе данные ноу-хау можно приобрести по цене, которая значительно ниже той, что просят в России.