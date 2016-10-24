В этом году закроют почти все пункты коллективного доступа в Интернет

Из-за недофинансирования в этом году будут закрыты почти все так называемые пункты коллективного доступа в Интернет. Правда, это касается лишь тех населенных пунктов, где численность населения превышает 500 человек.

Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, сообщает ria.ru. Также он отметил, что на данный момент намного важнее развивать проект УЦН – устранение цифрового неравенства. Он обеспечивает точки доступа в Интернет в населенных пунктах, где проживает 250-500 человек.

Также глава ведомства отметил, что ПКД в настоящее время не настолько актуальны, как раньше, так как у людей уже давно появились смартфоны, которые позволяют выходить в Интернет из любой точки.