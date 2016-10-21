Доставка судебных уведомлений через WhatsApp стала реальностью

Отправка электронных сообщений с уведомлением о доставке получателем признана в Сингапуре законным способом извещения ответчиков по гражданским искам. Например, через мобильное приложение WhatsApp.

Местный суд впервые в мире дал судебным исполнителям такое право, и на днях был зарегистрирован первый прецедент, когда компания предъявила иск физлицу по возвращению займа. Вручить ему необходимые документы лично и в срок было просто невозможно: скрывался. Впрочем, с практикой избегания ответчиками получения извещений знакомы суды многих стран мира, включая Россию. Недавно Верховный суд Сингапура разрешил отправить документы с помощью электронной почты такому же ответчику гражданину Австралии. Теперь это стало возможным с помощью мессенджера.

Напомним, что в России на повестке дня принятие закона о запрете использования госслужащими несертифицированных мобильных приложений коммуникации WhatsApp, Viber и Telegram, особенно для служебной переписки.

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