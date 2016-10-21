Одноклассники запускают эстафету в честь Дня друзей

В честь Дня друзей, который состоится 22 октября, социальная сеть Одноклассники запустила приложение, позволяющее пользователям делиться воспоминаниями и моментами дружбы в своей ленте.

Каждый пользователь, зайдя в приложение, может написать факт о своём друге, чтобы показать, насколько хорошо он его знает и как сильно им дорожит. В свою очередь, друг, про которого написали факт, получает оповещение из приложения. Но для того, чтобы посмотреть послание, необходимо рассказать такой же факт о любом своем друге.

После того, как факт отправлен, пользователь получает открытку с посланием от друга, которой он может поделиться и сохранить к себе в альбом.