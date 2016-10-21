Amnesty назвала самые надежные мессенджеры в мире

Amnesty International обнародовала рейтинг мессенджеров. Основным критерием при его составлении была безопасность сообщений пользователей от «взлома». То есть наличие специального шифрования, который способен надежно защитить переписку.

Верхние строчки рейтинга заняли два мессенджера - Facebook и WhatsApp. А вот последние места разделили китайские QQ и WeChat, сообщает rbc.ru.

При проведении исследования рассматривали сервисы, используемые в разных странах мира. При этом отдельное внимание уделяли тому, как мессенджеры защищают частную жизнь пользователей и насколько неприкосновенна свобода выражения мыслей.