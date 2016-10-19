В Одноклассниках появилась функция отложенного старта видеотрансляции

Социальная сеть Одноклассники представила нововведение – функцию отложенного старта прямого эфира. Теперь администраторы групп получили возможность устанавливать время начала и окончания видеотрансляции, а также автоматически сохранять её запись. Кроме того, добавилась функция автоматического оповещения участников группы о старте прямого эфира.

Пресс-служба OK.RU сообщает, что доступ к просмотру видеотрансляции и её записи теперь также можно будет ограничить в настройках.

Впервые использовали новую функцию администраторы финала чемпионата по игре Warface и шоу «ОК на связи!» с Максимом Галкиным, а также официальная группа Наргиз во время презентации нового альбома певицы



Функция отложенного старта позволит анонсировать трансляцию до ее начала и за счёт этого достичь большей аудитории, а пользователи, которые не успели присоединиться к прямому эфиру, получат возможность посмотреть запись эфира.