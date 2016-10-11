Появилась социальная сеть для домашних животных

С 10 октября 2016 г. пользователи OK.RU cмогут создавать профили для своих любимцев, общаться и делиться новостями в новом разделе социальной сети



Уникальность и масштабность проекта в том, что в отличие от других ресурсов, которые только пытаются объединить владельцев животных, платформа позволяет быстро найти единомышленников в уже сложившейся аудитории – более 73 млн человек в месяц. Вы можете завести аккаунт для любимого пса или кота так же легко, как и личную страницу в Одноклассниках. Владельцы смогут загружать фото и видео, добавлять друзей и следить за их жизнью в ленте новостей, обмениваться историями и советами в тематических сообществах.



Создание новой соцсети стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между бренд-командой Purina Dog Chow, отделом нестандартной рекламы Mail.Ru Group и агентствами Isobar Moscow и The Story Lab. Все владельцы собак, заводящие профиль для своего пса, получают доступ к специальному контенту, публикуемому в сообществе Dog Chow.



«Мы создали в Одноклассниках уникальный, не имеющий аналогов проект – внутреннюю социальную сеть, которая аккумулирует аудиторию с большой вовлеченностью и дает возможность пользователям получать необходимый контент. Для этого нам пришлось отдельно создать с нуля полноценную соцсеть с полным набором функций, а также учитывать особенности Одноклассников, чтобы получить максимальное преимущество от взаимодействия с площадкой. Таким образом, проект воплотил сразу два наших главных принципа: польза для аудитории и высокая эффективность для клиента», — отмечает Элина Исагулова, коммерческий директор Mail.Ru Group.



По мнению регионального директора «Нестле Пурина ПетКер» в России и СНГ Алессандро Дзанелли, «ДружОК» – это не просто спецпроект, а социальная платформа, разработанная специально для владельцев домашних животных. В Purina мы верим, что, когда люди и домашние животные живут бок о бок друг с другом, их жизнь становится ярче, счастливее и интереснее. И нам приятно осознавать, что все больше людей разделяют это убеждение, ежедневно размещая в социальных сетях огромное количество контента, посвященного их питомцам. Мы уверены, что «ДружОК» станет популярным местом встречи и общения для любителей домашних животных, позволит им делиться счастливыми моментами и историями от лица своих любимцев, находить новых друзей, вновь и вновь подтверждая, что вместе с питомцами наша жизнь лучше»!



Сеть доступна по адресу https://ok.ru/game/druzhok в десктопной и мобильной версии Одноклассников, а также в приложениях для iOS и Android.