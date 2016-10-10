Одноклассники представили новый сервис “Сообщения для групп”
10 октября 2016, 12:52 [ «АН-онлайн» ]
Одноклассники анонсировали запуск нового сервиса – "Сообщения для групп", с помощью которого пользователи смогут отправлять сообщения страницам и группам. Администраторы сообществ смогут отвечать на такие сообщения как с веб-версии, так и с мобильного устройства. Об этом рассказал менеджер по развитию бизнеса соцсети Одноклассники Семён Боярский на Бизнес-завтраке ОК в Москве.
Помимо этого, Одноклассники рассказали о планах по открытию API для работы с внешними системами обработки сообщений и CRM, что позволит разрабатывать ботов для сообществ. В течение месяца Одноклассники будут проводить закрытое тестирование инновации с партнёрами, далее функция станет доступна для всех групп.
«”Сообщения для групп” – это инструмент, полезный как для большого, так и малого бизнеса. Новая функция позволит всегда быть на связи с потребителями и общаться с ними на привычной для них площадке. Благодаря открытию API, возможности подключать внешние системы и разрабатывать ботов, процесс коммуникации с пользователями станет ещё проще», – сказал Семён Боярский, менеджер по развитию бизнеса соцсети Одноклассники.