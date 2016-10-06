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В Одноклассниках появилась возможность выставлять счета

6 октября 2016, 13:31 [ «АН-онлайн» ]

В Одноклассниках появилась возможность выставлять счета

В социальной сети Одноклассники появилась возможность выставлять счет на оплату от имени пользователя в рамках сервиса денежных переводов.

В будущем сервис будет доступен от имени групп и сообществ. С помощью новой функции пользователи смогут не только переводить денежные средства, но и выставлять счета. Это позволит ускорить процесс оплаты товаров и услуг, а также делить расходы с другими пользователями.

Денежные переводы в ОК были запущены в феврале 2016 года, в августе ОК запустили международные переводы. За последний месяц средний чек переводов вырос и составляет порядка 7 тыс. руб.

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