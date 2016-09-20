Yota. Время независимости от Wi-Fi

Федеральный мобильный оператор Yota обновил планшетный продукт, изменив полностью линейку пакетов и вывел на рынок новый продукт — специальную сим-карту только для планшета.

«Большинство пользователей планшетов выходят в интернет только с помощью Wi-Fi. Они не покупают SIM-карты, потому что не уверены в высоком качестве мобильного интернета и считают эти услуги дорогими. - считает операционный директор Yota Владимир Добрынин. - Мы пересмотрели наш продукт для планшетов. И сделали его максимально простым, удобным и доступным. А мощная сеть позволяет предоставлять качественные услуги во всех регионах России».

Обладатели планшетной сим-карты смогут пользоваться безлимитным интернетом на максимальной скорости, выбирая при этом только период подключения: день, месяц или год. Минимальный срок подключения - день. Стоимость пакета зависит от региона и составляет от 50 рублей. Пакет «Месяц» стоит от 400 рублей.

Продукт для планшетов мобильного оператора Yota по-прежнему включает в себя:

- настоящий безлимитный интернет без ограничений по объему трафика;

- стоимость услуг не меняется в поездках по стране;

- полный контроль расходов в мобильном приложении Yota;

- федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G.









Yota первым на российском рынке представил годовой пакет с безлимитным интернетом. Cтоимость пакета «Год» составляет от 3000 рублей в зависимости от региона, что позволит клиентам сэкономить до 40% в пересчете на месяц и на протяжении 12 месяцев не думать о необходимости поиска Wi-Fi. Получить SIM-карту для планшета мобильного оператора Yota можно в 78 регионах. Мобильный оператор Yota начал выдачу SIM-карт для планшета в октябре 2014 года. За год доля клиентов планшетного продукта в базе составила 10%.