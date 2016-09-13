Российский YotaPhone заменят на китайский

Китайская компания China Baoli приобрела 30% акций Yota Devices у фонда Telconet Capital и теперь распускает российский офис отечественного производителя гаджетов. Китайцы сами намерены делать смартфоны.

Делать двухэкранные гаджеты теперь будет китайский производитель, сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в китайской компании.

China Baoli планирует запустить производство смартфонов третьего поколения YotaPhone 3. Сообщается, что глава российского офиса Yota Devices Александр Писарев покинул свой пост и вместе с ним были уволены 14 инженеров. Причиной увольнения сам Писарев называет то, что разработкой продукта теперь будут заниматься специалисты китайского CoolPad.

При этом Писарев подчеркнул, что вся техническая документация для производства третьего YotaPhone была готова уже в конце 2015 года, но китайские партнеры и инвесторы аннулировали все договоренности и стали продвигать свой проект.