ESET разыскивает победителей федеральной акции с призовым фондом, включающим 30 смартфонов Lenovo Vibe C A2020 Black.

Акция стартовала 1 сентября. Каждый покупатель антивируса ESET NOD32 Smart Security Family автоматически становится участником розыгрыша смартфона. ESET разыгрывает по смартфону каждый день.

Сегодня известны имена семи победителей. ESET напоминает клиентам: проверьте, пожалуйста, почту, возможно, смартфон ждет именно вас.

Для участия в акции достаточно до 30 сентября 2016 года купить и активировать лицензию ESET NOD32 Smart Security Family. Каждый покупатель подключается к розыгрышу смартфона в день активации лицензии.

Более подробная информация об акции и списки победителей – на официальной промостранице.