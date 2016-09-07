Сегодня в Сан-Франциско Apple представит новые гаджеты

По традиции, до самого мероприятия не будет известно, с анонсами каких гаджетов выступит корпорация. Эксперты уверены, что в этом году Apple представит iPhone 7. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал корреспондент Алексей Осипов.

«От презентации Apple ждут объявления седьмого поколения iPhone. Дата мероприятия — 7 сентября — выбрана не случайно. Про новые смартфоны практически все известно, никаких серьезных изменений нет. Можно говорить, что это проходные модели. Есть ожидания, что интересная модель появится только в следующем году», — сообщил журналист.

Корреспондент отметил, что в этом году к презентации спокойно отнеслись даже фанаты Apple. Если раньше, даже не зная ничего о новой модели, люди обещали пойти и купить новый iPhone, то в этом году многие не видят в этом смысла.

«Российский рынок получит новую модель iPhone очень быстро, в октябре или начале ноября», — добавил Осипов.

Презентация нового iPhone и «умных» часов Apple Watch пройдет в Сан-Франциско в 20:00 по московскому времени.