Даты и люди: c 20 по 26 сентября
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
20 сентября – 145 лет назад (1862 г.) в Санкт-Петербурге открылась первая в России консерватория, созданная по инициативе великого пианиста Антона Григорьевича Рубинштейна.
20 сентября – 70 лет назад (1937 г.) в СССР начался новый виток «большого террора»: вышел приказ НКВД СССР №00593 о т.н. харбинцах – бывших работниках КВЖД, скопом объявленных японскими шпионами. «Харбинцы» подлежали расстрелу или заключению на 8–10 лет. Их дела рассматривали даже не «тройки», а «двойки» – практика, опробованная во время предыдущей, «польской», операции.
22 сентября – 70 лет назад (1937 г.) оперативной группой НКВД в Париже был похищен и вывезен в СССР глава эмигрантского Российского общевоинского союза генерал Евгений Миллер (в НКВД проходил как Дед). В тот же день советский агент в РОВС, генерал Николай Скоблин перешел на нелегальное положение. Через два дня полиция арестовала его жену – певицу Надежду Плевицкую.
26 сентября – 30 лет назад газеты (1977 г.) сообщали о новой победе «мирного атома» в СССР: на Чернобыльской АЭС заработал первый энергоблок.
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