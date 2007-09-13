Даты и люди: c 13 по 19 сентября

13 сентября - 195 лет назад (1812 г.) после Бородинской битвы в деревне Фили под Москвой в избе кресть­янина Андрея Фролова собрался Военный совет Русской армии. Главнокомандующий князь Михаил Кутузов, выслушав мнение собравшихся, объявил свое решение: нового сражения не давать, Москву Наполеону сдать. Шаг был трагическим, но последующий ход войны доказал его мудрость.

14 сентября - 80 лет назад (1927 г.) в Ницце трагически погибла американская танцовщица Айседора Дункан - недавняя жена русского поэта Сергея Есенина.

15 сентября - 70 лет назад главным мировым событием была полыхавшая в Испании гражданская война. В этот день в Картахену прибыл переданный Советским Союзом в помощь республиканцам груз: партия истребителей-бипланов И-15, истребителей-монопланов И-16 и скоростных бомбардировщиков СБ-2. За время войны СССР поставил испанским республиканцам около 1000 боевых самолетов. Их противникам - франкистам Германия поставила 600 самолетов, Италия - 660.

17 сентября - 150 лет со дня рождения гениального русского ученого, основоположника современной космонавтики Кон­стантина Эдуардовича Циолковского.

18 сентября - 105 лет назад (1902 г.) Московская городская дума приступила к обсуждению проекта первого Московского метро. Его разработали инженеры П. Балинский и Е. Кнорре. Проект отклонили как «преждевременный», но гонорар «за огромный труд» авторам был выплачен.