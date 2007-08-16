Даты и люди: 16 – 22 августа

16 августа – 30 лет назад (1977) на полу ванной комнаты был найден бездыханным Элвис Пресли, певец, перевернувший музыкальную культуру ХХ века. Сотни тысяч фанатов «короля рок-н-ролла» до сих пор не верят в его кончину.

17 августа – 65 лет назад погиб при полигонных испытаниях нового оружия замечательный советский изобретатель Петр Шумилов (1901–1942). Шумилов не был «оборонщиком», он работал в нефтепромышленности, вошел в историю как создатель многоступенчатого турбобура. Потом пришла война, и Шумилов изобрел что-то вроде советского фаустпатрона. Однако ствол в опытной модели оказался с браком. Петр Павлович погиб при взрыве, а сама разработка была ­отложена.

20 августа – 50 лет назад (1957 г.) министр обороны СССР Георгий Жуков поручает одному из руководителей ГРУ Хаджи Мамсурову начать создание диверсионной школы (прообраз нынешнего спецназа). Идея обернулась против самого Жукова: на октябрьском (1957 г.) пленуме ЦК Никита Хрущев обвинил маршала в бонапартизме, и диверсионная школа стала одним из козырей. Из выступления Хрущева: «Неизвестно, зачем нужно было собирать этих диверсантов без ведома ЦК. Разве это мыслимое дело? И это делает министр обороны с его характером». Жуков был снят.