Даты и люди: 9 – 15 августа

9 августа – 65 лет назад (1942 г.) в блокадном Ленинграде впервые исполнена знаменитая 7-я («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича.



9 августа – 50 лет назад (1957 г.) в Северодвинске спущена на воду первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол».



10 августа – 110 лет назад химик Феликс Хофман, сотрудник немецкой фирмы «Байер», синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, из которой начали изготовлять новое жаропонижающее средство. Лекарство назвали «аспирин»: «а» – от слова «ацетил», «спир» – от Spiraea, латинского наименования таволги, из которой получали салициловую кислоту.

13 августа – 70 лет назад (1937 г.) в 14.32 Москва получила последнюю радиограмму с борта самолета «СССР-Н-209», на котором Герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский выполнял перелет Москва – Северный полюс – Фербенкс (США). Леваневский радировал о тяжелых метеоусловиях, о том, что вышел из строя один из моторов. Заканчивалась радиограмма словом «Ждите». С тех пор никаких известий от Леваневского не было. Его гибель – одна из арктических загадок ХХ века.



15 августа – 950 лет назад (1057 г.) в битве с англичанами погиб король Шотландии Макбет, известный по шекспировской драме. Пару лет назад шотландский парламент призвал к исторической реабилитации Макбета, которого, считают шотландцы, Шекспир окле­ветал, изобразив тираном и убийцей.