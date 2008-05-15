Даты и люди: 15 – 21 мая

15 мая – 160 лет назад родился живописец Виктор Васнецов (1848–1926), автор всем известных «Богатырей» и «Аленушки».



15 мая – 20 лет одному из важнейших событий в новейшей истории страны: начат вывод советских войск из Афганистана (1988).



18 мая – 50 лет назад (1958) «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил знаменитый фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. В главных ролях – Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.

20 мая – 50 лет назад (1958) руководство КГБ СССР с санкции ЦК КПСС приняло решение о ликвидации лидера украинских националистов Степана Бандеры.



21 мая – 110 лет со дня рождения Арманда Хаммера (1898–1990), крупного американского бизнесмена. Умный и циничный, Хаммер начал торговать с СССР еще при Ленине и всю жизнь выстраивал облик доброжелательного делового по­средника между СССР и США.