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Ненасильственное насилие

Почему «защитники Тибета» тушат олимпийский огонь

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Ненасильственное насилие
Портрет Далай-ламы XIV на Тибете – криминал

 НО, ПРОСТИТЕ – какая именно свобода нужна Тибету? Кто бывал в Лхасе, рассказывают про яркий, цветущий город. Это когда-то Тибет был закрыт для всего мира, а сегодня – пожалуйста, один из многочисленных туристских маршрутов Китая. Однако почему все же Китая? Отвечать на эти вопросы «АН» помогали не китаисты и не буддологи. Мы искали людей нейтральных, при этом знакомых с проблемой. Остановились на журналисте Леониде Шинкареве, бывшем собкоре «Известий» в Монголии, и подполковнике в отставке Анатолии Т. (просил не называть фамилию) – в советские годы офицере ГРУ, работавшем «на китайском направлении».

Искусство кино

 КТО видел известный фильм Жан-Жака Анно «Семь лет в Тибете», наверняка помнит эту сцену. 1950 год. Топча буддистские святыни, идут по дворцу в Лхасе грубые мясистые мужики в форме – посланцы Мао, китайские генералы. В глазах тибетцев – ужас, оскорбленность, презрение…

 Наверное, примерно так оно и было. Но почему Китай сюда пришел?

 Не будем касаться незапамятной давности войн и дипломатических соглашений, в результате которых Тибет вошел в Китайскую империю. При этом далай-ламы считались духовными наставниками китайских императоров, и Тибет, в общем-то, жил своей, отдельной от Китая, жизнью. Но империя дряхлела. В конце ХIХ в. в Тибете столкнулись интересы Англии и России. Далай-лама XIII (предшественник нынешнего) сначала сделал ставку на Россию: здесь жила его паства – буряты и калмыки. Тогда англичане в 1904-м захватили Лхасу. Но Россия выразила протест, британцы ушли. Тут уже Пекин решил наказать Далай-ламу – и в Лхасу вошли китайские войска. Далай-лама бежал в Индию (тогда – колония Англии). Однако в 1911-м в Китае произошла своя революция, императорская власть рухнула. Далай-лама ХIII провозгласил независимость под британским протекторатом. Китай ее не признал, но там начался период междоусобиц, и долгие годы Поднебесной было не до высокогорной окраины, куда и добраться-то проблема. В 1944-м англичане, предчувст­вуя конец колониальной системы, оставили регион. Теперь Тибет защищали лишь его горы и слабая армия. И вот в 1950-м победивший противников Мао начал «собирать земли».

 Подполковник Анато-лий Т.: «Защитники Тибета скажут, что тогда их страна потеряла независимость. Китайцы ответят, что возвратили свое, законное. Но что еще надо понимать… Да, конечно, Тибет – духовный центр буддизма, Шамбала, прочая экзотика. Только взглянем на вещи реально. В 1950 г. это – нищая, по сути, средневековая страна, веками жившая в самоизоляции. Труднейшие природные условия, высокогорье, из-за нехватки кислорода люди «снизу» первые недели лежат пластом. Вся экономика – крестьяне пасут яков. Социальные отношения – крепостное право, если напрямую. Стиль отношений с миром: мы сидим в своих горах, ни к кому не лезем, и вы к нам не лезьте. Для международного сообщества такой страны фактически не существовало. Нешумные протесты в ООН стихли скоро».

Кнут и пряник

 ПЕКИН предъявил Тибету «17 условий мирного освобождения» – отказ от независимости при широкой автономии. Тибет согласился. Далай-лама получил кучу декоративных постов, но реальная власть принадлежала китайцам. Кончилось все восстанием 1959 года.

 Подполковник Анатолий Т.: «То, что китайцы элементарно принесли в Тибет цивилизацию, – вопросов нет. Начали строить дороги, проводить электричество, лечить… Но, взяв на себя административное руководство, новая власть неизбежно ломала традиционный уклад. Причем учтите тогдашние коммунистические заморочки. Да, плохо, когда вся окрестная земля принадлежит монастырю. Но вопрос решался разгоном монастыря. А крестьяне веками под ним жили, ламы регулировали каждый шаг. Шло заселение Тибета китайцами, особо поощрялись браки с местными девушками – чтобы рождались дети, этнически привязанные к Китаю. При этом в повседневной жизни постоянно проявлялось традиционное «великоханьское презрение»: китайцы (ханьцы) окрестные народы (монголов, уйгуров, тех же тибетцев) всегда считали «туземцами».

 В общем, тибетцы взбунтовались, тем более что янки им подкинули оружия (Китай поддерживал Северную Корею, противника США, и Америка была рада ему насолить). Китайцы восстание подавили жестоко. Ну а дальше в Китае начались «большой скачок», «культурная революция» со всеми послед­ствиями – для Тибета в том числе. Сейчас-то, конечно, Китай другой. По отношению к Тибету у него «политика кнута и пряника». С одной стороны – немыслимые инвестиции, железная дорога, авиасообщение, отели, бизнес. С другой: найдут у тибетца портрет Далай-ламы – мало не покажется. Для китайцев это симптом инакомыслия, которое лучше давить на корню».

 Далай-лама бежал из Тибета после восстания 1959 года. Тогда горными тропами, спасаясь от китайских репрессий, ушли за границу более 100 тыс. тибетцев.

Далай-лама

 ДАЛАЙ-ламу XIV определили так. 6 июля 1935 г. умер его предшественник, Далай-лама XIII. По всей стране стали искать мальчика, родившегося в момент кончины. Искали несколько лет. Выяснилось: есть такой! Растет в кресть­янской семье. Под видом странствующих монахов в дом отца пришли люди из Лхасы. Как бы случайно поставили на стол чашки, принадлежавшие покойному. Мальчик потянулся к ним: «Мои!» Клались четки, посохи, молитвенные барабаны, все по несколько штук. Мальчик безошибочно выбирал те, которыми пользовался умерший. Родинки на его теле тоже были там, где у прежнего Далай-ламы. Привезли в Лхасу. 500 авторитетнейших лам устроили мальчику экзамен. Выдержал.

 Говорим это к тому, что европейские подходы (типа «заменить на более удобного») невозможны. Далай-лама не выбирается и не назначается, он – перевоплощение духа предшественника.

 Леонид Шинкарев брал у Далай-ламы XIV интервью в июне 1979-го, когда «Живой Будда» посещал Улан-Батор. Подтверждает: в близком общении Далай-лама невероятно обаятелен – качество, помогающее ему завоевывать серд­ца и простых крестьян, и голливудских звезд.

 – Это человек спокойный, миролюбивый и очень мудрый. Обратите внимание: как раз Далай-лама не призывает сейчас к тибетской независимости, говорит лишь о возвращении к широкой автономии. Он и в нашем разговоре рассуждал о том, что главный враг – внутри каждого из нас: невежество, злоба, нетерпимость. Победишь его – остальные вопросы можно решать без применения силы.

 – Вы бывали и в Китае, и на Тибете. В чем, по-вашему, корни конфликта?

 – Думаю, есть две глубинные причины. Тибет – это не только Лхаса, город монашества, чиновников… Основная масса тибетцев – кочевники в горах. А китайцы – оседлый народ. Кочевая и оседлая цивилизации всегда притираются непросто. Обычаи, образ жизни друг друга и тем и другим кажутся чуждыми, непривычными. Вторая причина – извечное недопонимание между большими и маленькими народами. Власти большого народа думают в первую очередь о том, как накормить, одеть, обеспечить работой подданных своей страны. Остальное – потом. Маленькому же народу принципиально важно чувствовать уважение к себе, понимать, что с тобой считаются, не унижают достоин­ство. И это зачастую важнее материальных благ.

Подковерные игры

 МОЙ второй собеседник, подполковник Т., о причинах нынешних событий говорил по-военному прямо. В спонтанность выступлений он не верит.

 – Что Олимпиада состоится в Пекине, все знали давно, так? И тибетская проб­лема давно существует. То есть скандала следовало ждать… Кому он выгоден? Да мало ли... Конечно же тибетская полит­эмиграция – ей важно напомнить о себе. Кроме того, у Китая территориальные претензии ко всем своим соседям – кому такое нравится? Америка опять же: Китай слишком стремительно развивается, чем раздражает. В Европе полно всяких бузотерских организаций: сегодня они – антиглобалисты, завтра – защитники белых мышей, сейчас – Тибета. Им абы посветиться. Но я бы весь этот шум не преувеличивал. Никто Олимпиаду отменять не станет. Протестующим-то на сам Тибет по большому счету плевать. А политиканство при любом серьезном деле неизбежно.

Справка «АН»

 ТИБЕТСКИЙ автономный район Китая занимает площадь 1 228 400 кв. км. Граничит с Индией, Непалом, Бутаном. Столица – г. Лхаса. Население – 2,74 млн. человек. Это – часть исторического Тибета, ныне входящего в еще четыре района Китая.

 В прошлом Тибет – закрытое, труднодоступное теократическое государство. В Лхасе жил Далай-лама – властитель страны и одновременно духовный лидер буддистов тибетского (гелугпинского) толка всего мира. В 1950 г., сломив сопротивление тибетской армии, сюда вошли китайские войска. Тибет стал частью Китая. В 1959-м здесь вспыхнуло восстание. После его подавления бежал за границу Далай-лама XIV. Для миллионов приверженцев этот человек – «живой Будда», он – лауреат Нобелевской премии мира (1989), главный символ «ненасильственного сопротивления агрессии».

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