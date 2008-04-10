//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Голубая зелень Красной планеты

Гавриил Тихов считал, что яблони на Марсе расти не могут. А вот морошка – вполне

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Голубая зелень Красной планеты
Г.А. Тихов

 ПОТОМУ условимся – мы не бросаем камень в Гавриила Адриановича Тихова. Он вообще-то не только марсианским ягелем славен. В практике астрономии есть «эффект Тихова – Нордмана», именем Гавриила Адриановича названы малая планета, кратеры на Луне и Марсе. И вообще наш рассказ – не история про шарлатанство, даже не история ошибки. Тут и слово «заблуждение» не самое подходящее. Просто был определенный уровень знаний. Исходя из него Тихов и выдвинул свою теорию. Которая в газетных сообщениях 1948 г. выглядела так.

Изучение растительности Марса

 «НА СЕССИИ научно-исследовательского института имени П. Лесгафта в Ленинграде заслушан интересный доклад известного советского астронома, директора обсерватории в Алма-Ате, члена-корреспондента Академии наук СССР Г.А. Тихова. Он является основоположником новой научной дисциплины – астроботаники.

 – В тех местах Марса, – говорит Г.А. Тихов, – где солнце ежедневно всходит и заходит, даже на экваторе, температура в течение суток колеблется от плюс 30 до минус 50 градусов. Однако в полярных странах Марса, где солнце не заходит в течение большей или меньшей части марсианского полугодия, температура меняется очень незначительно, оставаясь постоянно выше нуля. Вот эти-то полярные места и являются наиболее благоприятными для растительной жизни на Марсе. За год по земному исчислению растения здесь успевают зазеленеть, зацвести, отцвести и дать семена, затем прячутся в почву под листву предыдущих лет (...).

 Г.А. Тихов высказывает предположение, что растительность на Марсе должна быть низкорослая, прижимающаяся к почве. В основном это, вероятно, травы и кустарники зелено-голубого, голубого и даже синего цвета. Некоторые из них буреют и высыхают к середине лета, другие сохраняют свои зелено-голубые или голубые листочки и зимой. Некоторое сходство с марсианскими растениями, возможно, имеют наши можжевельник, морошка, мхи, лишаи, другие северные и высокогорные растения (…)».

Когда «моря» темнеют и светлеют

 ВСЮ жизнь Гавриил Тихов занимался Красной планетой и знал о ней все. Точнее, все, что мог знать ученый его времени.

 Было давно наблюдаемое явление: некоторые участки поверхности Марса (так называемые моря) на несколько месяцев темнели, потом светлели, потом опять... Объяснения выдвигались разные, в том числе такое: эти пространства покрыты растительностью, а значит – см. выше. Тихов был горячим приверженцем этой гипотезы. Имелся, правда, контрдовод: а может ли вообще существовать флора в условиях марсианского климата? Тихов предложил исходить из земных аналогий. На Земле тоже есть места для жизни малопригодные, – тундра, высокогорье. Низкие температуры, нехватка кислорода… Но живут же и здесь какие-то растения! Так давайте посмотрим – какие, за счет чего, как приспособились к экстремальным условиям. Это был стык ботаники и астрономии, потому Тихов предложил термин «астроботаника».

Астроботаник – не «ботаник»

 ОТЦА астроботаники вспоминают как корректного профессора, типичного питерского интеллигента. Хотя «ботаником» в нынешнем, попутном, значении этого слова (мямля, рохля) он не был. Говорят, мужчину делают мужчиной бедность, любовь, война и тюрьма. Если так – все эти университеты Тихов в жизни прошел.

 Мальчишкой он прочитал Фламмариона – и заболел астрономией на всю жизнь. Гимназию закончил с золотой медалью. Дальше – Московский университет, Сорбонна… Практику проходил в Медонской обсерватории у крупнейшего тогдашнего астронома Жюля Жансена. Одна из наблюдательных станций была развернута на вершине Монблана – Тихов дважды совершал восхождения. В 1899-м, чтобы отследить поток падающих звезд Леониды (явление, происходящее раз в 33,5 года), поднимался в ночное небо на воздушном шаре. Потом летал на шарах еще не раз – уже в Первую мировую, фотографируя германские окопы. В армию его призвали из знаменитой Пулковской обсерватории. Сюда Тихов и вернулся после революции, здесь работал до 1941-го.

Мировед

 ТО ЕСТЬ – нормальная карьера серьезного ученого. Но почему из всех марсианских теорий он выбрал самую, м-м-м… романтическую?

 А оправданно ли удивление? Эра-то докосмическая! Ответ на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» еще звучал неопределенно. О чем говорить! В 1877 г. итальянский астроном Скиапарелли заметил на Марсе четкие прямые линии. Предположил: это искусственные оросительные каналы. Но раз есть каналы – значит, есть и вода? И те, кто каналы прокладывал? И замысел, ради которого прокладывались? И соответствующие организация труда, уровень техники?.. Это все обсуждалось совершенно серьезно, идея завладела умами виднейших писателей и ученых. Вспомним Герберта Уэллса, Софью Ковалевскую, Алексея Толстого с его «Аэлитой», Александра Богданова, про которого писали в прошлом номере «АН»… Тихов же хотя бы без марсианских революций обходился.

 Кое-что, возможно, объясняет его участие в Русском обществе любителей мироведения (РОЛМ) академика Николая Морозова. Про Морозова – бывшего народовольца, узника Шлиссельбурга, человека уникальной судьбы и многих дарований – мы тоже рассказывали. Те, кто Морозова любит, говорят про энциклопедиста с новаторскими идеями. Кто не любит – про блистательного дилетанта, не получившего, увы, систематического образования и потому громоздившего фантастические теории. РОЛМ ставил целью распространение естест­венно-научных знаний, прежде всего астрономических, а заодно «заглядывал за горизонт» – интересовался телепатией, Атлантидой, Шамбалой… Сам Морозов – предшественник Фоменко и Носовского с их «новой хронологией». Тихов дружил с Морозовым, возможно, разделял его взгляды. Если так – тут до астроботаники рукой подать.

 В 1930 г. в руки чекистов попал дневник одного из «мироведов». Среди прочего там были и записи личных разговоров с товарищами, в том числе о политике. Начались аресты. Взяли и Тихова. По счастью, через два месяца выпустили.

 В 1941-м он поехал в Казахстан наблюдать солнечное затмение. Уже шла война, Ленинград вскоре оказался в блокаде. Вернуться возможности не было.
А после 45-го выяснилось, что Пулково разбито бомбежками. Зато в Казахстане пожилого ученого с мировым именем приветили, предложили поднимать молодую казахскую науку. Дали жилье, работу, избрали в Верховный совет. Так и остался в Алма-Ате.

Странная компания

 В ГЛАЗАХ потомков Тихову не повезло еще и потому, что конец 1940-х – начало 1950-х – не лучшие годы для нашей науки. Его идеи не подтвердились, и Гавриил Адрианович спустя годы в памяти потомков невольно оказался персонажем почти из того же ряда, что Лысенко, Лепешинская, Бошьян, – этакий еще один советский лжеученый. Но, согласитесь, с ним все же другой сюжет.

 Хотя, конечно, то, что на Марсе нет ни морошки, ни можжевельника, выяснилось довольно скоро. Тихову повезло не дожить до краха своей науки – умер в 1960-м. Марсианские каналы оказались цепочками кратеров. Потемнения и посветления поверхности объяснились просто переносами больших масс пыли. Конец мечты?

 Но уже в наше время приходят сообщения: выяснилось, что вода на Марсе все-таки, похоже, имеется – только в виде льда и очень соленая. Значит, и возможность некой разновидности жизни – пусть на уровне бактерий – не исключена. Марсоходы шастают по Красной планете. Две крутые американские компании объявили о готовности инвестироваться в проект создания там человеческого поселения. А человеку – даже на Марсе – так хочется, чтобы под окном зеленел (или голубел?) какой-нибудь палисадничек! Растения же, говорят ученые, на Марсе можно развести – генномодифицированные.

 И будут там яблони цвести?

Отец астроботаники

 ТИХОВ Гавриил Адрианович (1875–1960) – русский астроном и астрофизик. Членкор АН СССР, академик АН Казахской ССР. Почетный член Американского астрономического общества. Лауреат двух премий Русского астрономического общества, премии Парижской академии наук. В 1897-м окончил Московский университет, продолжил образование в Сорбонне, работал в Медонской обсерватории (Франция). После возвращения в Россию в 1901-м преподавал в Москве и Екатеринославе. В 1906–1941 гг. работал в Пулковской обсерватории. В 1919-м организовал астрофизическое отделение в Государственном естественно-научном институте им. П.Ф. Лесгафта, возглавлял его в течение 30 лет. С 1941 г. жил в Алма-Ате, с 1947-го заведовал сектором астроботаники Академии наук Казахской ССР.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//Политика

Захарова прокомментировала высказывание Трампа о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы"

Захарова прокомментировала высказывание Трампа о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы.

//В мире

США со странами союзниками готовы объявить новые меры против России

США со странами союзниками готовы объявить новые меры против России

Соединённые Штаты и страны союзники НАТО собираются объявить на следующей неделе о новых мерах против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Министерская встреча НАТО пройдёт с 3 по 4 апреля в Вашингтоне.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Александр Мороз по собственному желанию захотел покинуть предвыборную гонку, и попросил избирателей больше не считать его кандидатом в президенты Украины. Официально снять свою кандидатуру он не смог, поскольку все допустимые для этого сроки уже прошли.

//В мире

Экс-глава Совбеза ДНР раскрыл главный козырь воюющих с Киевом защитников Донбасса

Экс-глава Совбеза ДНР раскрыл главный козырь воюющих с Киевом защитников Донбасса

Александр Ходаковский, бывший секретарь Совета безопасности ДНР, раскрыл главный козырь защитников Донбасса. По данному вопросу Ходаковский высказался в видеоинтервью военному корреспонденту Юрию Котенку.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Закон о материнском капитале могут откорректировать

Закон о материнском капитале могут откорректировать

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко намерен внести в парламент предложения по корректировке закона о материнском капитале. Вопрос обсуждался во время встречи с уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой.

//Происшествия

В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края

В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края

Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатор Хабаровского края, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве. Соответствующую информацию в четверг утром предоставил источник.

//Общество

Какой была Зима-2019. Аномалии и трагедии

Какой была Зима-2019. Аномалии и трагедии

В последнее время в разных частях мира все чаще наблюдаются аномальные природные явления. По мнению многих специалистов, мир на грани фатальных климатических изменений. Так, жаркий Тунис и Алжир этой зимой просто засыпало снегом.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

В Северной столице  предвыборная лихорадка

В Северной столице  предвыборная лихорадка

Главными региональными выборами 8 сентября 2019 г. станут выборы губернатора Санкт-Петербурга.  Поэтому все усилия внутриполитического блока АП брошены сейчас на губернаторские выборы в Питере. Наступило даже внутриполитическое затишье по всем другим направлениям.

//Новости СМИ2

//Политика

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Белорусские власти так и не пришли к единому выводу – устремить свой взор на Запад или остаться при Востоке? Самый ярый «западник» – министр иностранных дел Макей. Его подчинённые так и норовят наговорить гадостей в адрес Москвы. К примеру, облить грязью российского посла.

//Политика

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Арест в Москве 26 марта экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова не на шутку взбудоражил российскую элиту. Соцсети переполнены подробностями и версиями происходящего. Задержание повергло в ступор многих чиновников в аппарате правительства.

//Политика

Стратеги Карибского моря

Стратеги Карибского моря

Пока западная пресса без устали предупреждала всё «прогрессивное человечество» о том, что Москва готовится напасть на страны Прибалтики, российские военные высадились в Венесуэле. Самолёты доставили на берег Карибского моря десятки тонн специального и сто российских военных

//Общество

Безумство дронов

Безумство дронов

Боевая практика стран НАТО и Израиля подтвердила главное – беспилотники в армиях и военно-воздушных силах стали реальной ударной силой. И  самостоятельным родом войск. Компьютер (мозг боевого дрона) способен без проблем переварить нечеловеческие перегрузки воздушных схваток.

//Общество

Дума о дури

Дума о дури

День смеха, отмечаемый 1 апреля, всегда был для брата-журналиста поводом покуражиться: сообщить, что правительство объявило день Куликовской битвы выходным, а депутат Милонов ушёл наконец в монастырь. Именно депутатские инициативы заставляют нас поглядывать на календарь

//Общество

Наука разрушать

Наука разрушать

В конце февраля 2019 г. государственный Российский научный фонд (РНФ) свернул на неопределённый срок бюджетное финансирование более чем 300 научных проектов на 7,3 млрд рублей. В объяснениях не разобраться: почему-то между госпосредниками нет каких-то соглашений.

//Новости партнеров

//Общество

«Каштан» для губернатора

«Каштан» для губернатора

Два БТР спецгруппы разведки группировки войск в Чечне спокойно возвращались в место дислокации на Ханкалу. Миновали Аргун, до поворота на базу оставалось буквально три-четыре километра. Взрыва никто не услышал, просто какая-то сила смела людей на разбитый асфальт…

//Общество

Весеннее обострение стратегической авиации США

Весеннее обострение стратегической авиации США

Сообщения в лентах новостей кишат упоминаниями о полётах у наших границ на Балтике американских тяжёлых стратегических бомбардировщиков В-52Н «Стратофортресс». Это единственные в ВВС США носители крылатых ракет большой дальности с ядерными зарядами. Что происходит?

//Культура

Кто убил Марину Левкоеву?

Кто убил Марину Левкоеву?

В обществе идёт активное обсуждение первых серий фильма «Содержанки» в постановке Константина Богомолова, известного театрального экспериментатора. «Содержанки» – не телесериал, они расцвели на видеоплатформе Start, несколько серий доступны в Интернете. Я посмотрела четыре и на этом, пожалуй, остановлюсь.Встреча с прекрасным состоялась… 

//Общество

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

История о том, как влиятельная государственная машина, не чувствительная к правам граждан в Геленджике, хладнокровно содействует лишению их законного имущества. 31 семья может лишиться приобретённой недвижимости, потому что Внешэкономбанк не содействует её выводу из-под залога.

//Общество

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае скандал. Жители села Казинка Андроповского района требуют отставки губернатора Владимира Владимирова и его правительства. Причём требуют посредством единственного доступного им способа – с помощью голодовки. Все остальные методы уже перепробовали.

//Спорт

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Рассказать о будущем подземки «Аргументам недели» согласился президент Союза московских архитекторов, главный архитектор проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений Николай ШУМАКОВ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Юлия Меньшова извинилась за фото с Пхукета в бикини
2

Участница группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала матерью
3

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
4

Сборная Москвы заняла первое место по итогам IX зимней Спартакиады учащихся России
5

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры