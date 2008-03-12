ИСТОРИК - это навсегда. Владимир Руга уже давно работал в бизнесе, Андрей Кокорев - на телевидении, и все у обоих было вполне-вполне. Но вот случайно встретились и вспомнили времена, когда Владимир был студентом истфака МГПУ, а Андрей - его преподавателем. При разговоре о прошлом интересно не только «что было», но и то, «что было бы, если...». Так появились две их первые совместные книги - «Золото кайзера» и «Гибель «Демократии». Жанр - альтернативная история: 1917 г., Ленин погиб по пути в Россию, Октябрь не произошел, Корнилов - президент, Гучков - военный министр, но борьба интересов неизбежна в любые времена, и вот уже тогдашние «московские» схлестываются с тогдашними «питерскими»...

К чести авторов, они спокойны к своему литературному творчеству: «Читается с интересом? Ну и славно!» Но альтернативная история требует знания истории подлинной, вплоть до мельчайших подробностей. За этими подробностями пришлось лезть в газетные подшивки, поднимать свидетельства очевидцев эпохи. И интерес к тектоническим подвижкам эпохи сменился интересом к вещам частным, но не менее интересным - быту и обычной жизни людей в предреволюционное время. А поскольку В. Руга и А. Кокорев - москвичи, «место действия» определилось без колебаний. Сначала была написана книга «Москва повседневная» (город и его жители в начале 1900-х годов), а следом - та, о которой сегодня разговор: «Война и москвичи. Очерки городского быта 1914-1917 гг.».

Если хотите - это хроники Атлантиды перед гибелью. В 1913-м отмечалось 300-летие дома Романовых, империя находилась на взлете. В 1914-м - Первая мировая война, принятая поначалу с восторгом. Кто в огромном, сытом, цветущем городе мог подумать, что и трех лет не пройдет - и на улицах свои будут стрелять в своих? Что прошлая жизнь канет навсегда?

Миллионы людей не забивали себе голову политикой! Ели, пили, ходили на службу, рожали детей, умирали. Но роковые перемены происходили у них на глазах, исподволь меняя образ и жизни, и мысли. В чем это выражалось, как отражалось на повседневном существовании?

Сухой закон и жилищный кризис, московские трамваи и тогдашний гламур, реклама тех лет и «гниды тыла» - эти и многие другие реалии предреволюционной жизни описаны в «Войне и москвичах». По ходу рассказа - масса колоритных подробностей, некоторые мы приводим на этой странице. А один из авторов, историк-москвовед Андрей Кокорев - собеседник «АН».

- Андрей, сегодня часто говорят, что Москва - еще не Россия. А как тогда? Ведь столицей был Петербург, Москва - просто один из крупных городов...

- Не скажите. Москва тоже имела статус столичного города: в конце концов, здесь самодержцы венчались на царство. Отличие было в другом. Если Петербург официально был столицей империи, то Москва считалась сердцем России. В Петербург ездили «решать вопросы», в Москву - для души. Любой купец, просто интеллигентный человек из российской глубинки считал долгом хоть раз выбраться сюда, поклониться московским святыням, посетить московские театры, гульнуть в московских ресторанах.

К тому же Петербург - чиновный город, а власть у нас традиционно не любят. Москва была более вольнодумной, этакий оплот оппозиционности - сначала дворянской, а потом буржуазно-промышленной. Что еще? Конечно же, как в любом мегаполисе, здесь всегда нагляднее выглядел разрыв между роскошью и нищетой. Конечно же - центр не только экономической, но и духовной жизни: не зря у Чехова рвутся «в Москву, в Москву!».

- Основной массив информации в вашей книге - газетные публикации тех лет...

- Мы намеренно не углублялись в архивы. Зачем цитировать постановления и распоряжения генерал-губернатора или городского головы? Гораздо интереснее, как эти распоряжения воспринимались, чем оборачивались.

Тогдашние газеты - пласт информации, который хотелось вернуть. Тут тоже свои сюрпризы. Например, говорят: почему так мало Гиляровского, это же главный бытописатель старой Москвы! А по подшивкам видно: одно дело - Гиляровский-писатель, другое - Гиляровский-репортер. Книги свои он вылизывал, оттачивал, а для газеты писал наскоро, небрежно. Видимо, в редакции считался «золотым пером», ему многое прощалось. Но были и другие яркие журналисты - их материалы интереснее, точнее.

- Ваши первые книги были в жанре «альтернативной истории». Что ж, представим: Октябрь не случился. Но ведь и Москва тогда не стала бы столицей! Это ведь Ленин перевез сюда Совнарком! Впрочем... Не исключено, что и так бы переехали: Петербург был уязвим, под боком недружелюбная Финляндия...

- Ну еще вопрос, получила бы Финляндия независимость! Ведь из состава России ее отпустили большевики. Так что просчитывать нужно очень многое. Я знаю одно: та Москва, о которой мы пишем, окончательно ушла в небытие, став столицей государства. Она не была к этому готова. За Совнаркомом и ВЧК сюда переехала куча учреждений. Их надо было где-то размещать. Штаты, несмотря на все сокращения, чудовищно разбухали.

Толпы новых чиновников приходилось где-то селить, жилищный кризис обострился до ужаса. Изменился дух города, старые москвичи или превращались в запуганных обитателей «коммуналок», или уезжали - в другие города, в эмиграцию... Так что дальше - история уже другой Москвы. Что ж, ее тоже очень хотелось бы описать.

Предмет разговора

КНИГА «Война и москвичи. Очерки городского быта 1914-1917 гг.» выпущена в 2008 г. издательством «ОЛМА Медиа Групп» по издательской программе правительства Москвы. Авторы - Владимир Руга, журналист, бизнесмен, доктор исторических наук, и Андрей Кокорев - историк-москвовед, автор публикаций и телепрограмм, посвященных прошлому Москвы.

Москва, 1914-1917 гг. Некоторые подробности жизни