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Боевая юность старухи Шапокляк

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Боевая юность старухи Шапокляк
Очередной арест Э. Панкхерст

Возмутительный случай в Манчестере

 13 ОКТЯБРЯ 1905 г. в британском Манчестере случился скандал. Две молодые леди сорвали выступление почтенного политика, лорда Эдварда Грея. Конечно, на фоне шедшей тогда у нас Первой революции и говорить не о чем. Но чопорные британцы были смущены. Дамы подняли плакат с требованием предоставить женщинам избирательное право и не давали лорду говорить. А когда пришла полиция – визжали, лягались, отбивались зонтиками (тогдашний зонтик – не нынешнее китайское барахло, вполне увесистая трость).

 За нарушение общественного спокойствия полагалось несколько суток ареста или штраф. Судья дал штраф – пять шиллингов, символическая сумма. Но дамы заявили, что хотят в застенок. Героинь звали Энн Кенни (работница) и Кристабель Панкхерст (слушательница юридических курсов).

 – А-а-а! – протянул, наверное, судья, услышав фамилию Кристабель. – Вы, часом, не дочь миссис Эммелин Панкхерст? Ну, тогда понятно…

Во сколько лет женился доктор Ватсон?

ЭММЕЛИН Панкхерст, вдова видного лейбориста, была знаменитой суфражисткой. То есть боролась за избирательные права женщин.

 Англия, как известно, – страна традиций. С одной стороны – монархия. С другой – демократия. С третьей… Полагая, что любой общественный институт надо взращивать постепенно, там и к праву избирать подходили осмотрительно. Голосовать должен человек социально ответственный – а то люмпены вам навыбирают!

 Женщины в Англии ХIХ в. права избирать не имели. И нигде не имели. Время такое. Считалось: женщина – не просто замужем, она за мужем. Ее дело – семья, дети. Какая разница домохозяйке, кто станет новым премьером или депутатом?

 Но промышленная революция ломала привычный уклад. Британия – колониальная держава. Множество мужчин с юности отправлялось за моря. Как следствие – страна теряла женихов. Вспомните «Шерлока Холмса»: во сколько лет женился доктор Ватсон?

 В 1901 г. из 1000 женщин в возрасте от 20 до 25 лет не замужем были 726. В жизни они могли рассчитывать лишь на себя – потому шли на фабрики, становились медсестрами, учительницами. Независимые люди и от государства требуют уважения к себе. Право избирать – проявление такого уважения.

 Суфражистки издавали газеты, устраивали демонстрации, агитировали на фабриках. Флегматичные мужчины-политики, однако, реагировали вяло. Эммелин Панкхерст, глава манчестерской организации, решила перейти к решительным действиям. В первую атаку – на лорда Грея – она отправила ближайшую соратницу, бой-бабу Энн, и одну из дочерей. А после создала Женский социально-политический союз (ЖСПС) – организацию радикальных суфражисток.

 В газетах их ехидно обозвали «суфражетками» (ну как у нас коммунистов назвали бы «коммуняками»). Эммелин стиснула зубы: пусть! Будут так отличать от «умеренных». Хотя предпочитала слово «милитантки» – воительницы.

Аргумент историка

 ДВИЖЕНИЕ суфражисток (от англ. suffrage – «избирательное право») зародилось в середине 1860-х, а массовым стало в 1890 – начале 1900-х годов. «Милитантки» – его радикальное и потому более приметное крыло. Гораздо больше было «умеренных», предпочитавших мирные способы борьбы. Заметим, что в это время избирательного права не имели и 37% (!) британских мужчин. Это те, кто не мог пройти имущественный ценз (голосовать должен тот, кому есть что терять при неудачном выборе, – значит, нужен хоть минимальный достаток) или ценз оседлости (депутата в парламент должны избирать не пришлые люди, а граждане, постоянно живущие в данной местности). 

Бабий бунт

 ПОСЛЕ скандала в Манчестере милитантки развязали в Англии настоящий террор. Кровь не лилась, но грамотно организованная волна мелких и крупных пакостей в духе старухи Шапокляк захлестнула страну.

 Суфражетки, например, по всей стране поджигали почтовые ящики. Жгли и дома (правда, пустующие). Перекусывали телефонные провода. Приковывались наручниками, толпой врывались на заседания парламента. Каждый раз – скандал. В ответ – гордое: «А вы дайте женщинам избирательное право!» Бились витрины, окна правительственных зданий. Устраивались марши, на которых не столько полицейские гоняли милитанток, сколько те лупили «бобби» зонтиками. Был брошен лозунг: если политики нас не слышат, удар надо наносить по тому, что эти господа особенно ценят. В результате, например, уродовались площадки для гольфа.

 Свидетельства очевидцев эпохи позволяют определить типаж «воительницы». Женщина за 30. Приехала из провинции, близких рядом нет. Образование – низшее или среднее, но много и беспорядочно читает. Не замужем. Как правило – бедная (хотя было и несколько аристократок).

 Никто не мог определиться: что с ними делать? Вот очередную задержанную отправляют за решетку. Условия вполне комфортные (женщины же!). Но суфражетки заявляют, что оскорбителен сам факт их содержания в тюрьме, – и начинают голодовки. В ответ кормят насильно. Но это мерзкая процедура: человека держат, жидкую пищу вводят через нос или вливают в горло через воронку. Общественное мнение негодует. Законодатели решили не кормить, а отпускать домой и в тюрьму возвращать, когда поправят здоровье. Здоровье поправлялось аж до следующего ареста.

 Особую ненависть у «воительниц» вызывал сэр Уинстон Черчилль (тот самый). Не только потому, что он, тогда – министр внутренних дел, разгонял их акции. Одну из лидерш движения Черчилль оскорбил, прямо скажем, по-хамски. Та подловила его в момент, когда сэр Уинстон по привычке побаловал себя бренди. «Я-то завтра протрезвею, – хмыкнул Черчилль, – а у вас ноги как были кривыми, так и останутся». За честь дамы отомстил Хью Франклин, мужчина, сочувствовавший суфражисткам. Он напал на Черчилля с хлыстом. На вокзале в Бристоле сэра Уинстона встретил пикет, и некая Тереза Гарнет огрела мерзавца древком от флага: «Грязная скотина, английская женщина заслуживает уважения!» Про забрасывание камнями, кусками угля и говорить не стоит. Черчилль не был трусом, но телохранителей пришлось завести. В конце концов, полиция раскрыла заговор: милитантки собирались похитить его ребенка.

 Вообще на определенном этапе все это стало уже не смешно. Эмили Девисон решила сорвать ежегодные скачки в Эмпсоне. Бросилась под лошадь короля. Но конское копыто, равнодушное к проблемам женского равноправия, насмерть разбило даме голову. Суфражетки сожгли церковь IХ века. Потом их заловили на подготовке к взрыву канцелярии премьер-министра Ллойд-Джорджа. Эммелин Панкхерст дали три года. Ее соратница Мэри Ричардсон в отместку кухонным секачом порубила картину Веласкеса «Венера перед зеркалом» в Национальной галерее. Картина была гордостью Британии, для ее покупки деньги собирали по всей стране. Реставраторы еле спасли полотно.

 Так и подмывает назвать это «войной полов». Но тоже неверно. Как раз многие мужчины (особенно из породы эксцентричных чудаков – тот же великий драматург Бернард Шоу) суфражеткам сочувствовали. Не любили их все больше женщины. Иногда даже били. Хотя опять же не стоит упрощать: «воительницы» заявляли себя как защитницы интересов простых работниц, и те им симпатизировали: чудачки, но «свои».

Не по «Лисистрате»

 У АНТИЧНОГО драматурга Аристофана есть комедия «Лисистрата»: женщины сговариваются не подпускать к себе мужчин, чтобы те образумились и перестали наконец воевать. «Воительницы» были близки к этой идее – да вышло чуть иначе. Грянула Первая мировая война. На фоне реальных трагедий, крови, смертей у суфражисток и суфражеток хватило ума понять: не время сейчас для экзальтированных акций. Приостановили борьбу, выдвинули новый лозунг – «Требуем права служить отечеству!» – и призвали женщин заменить у станков ушедших на фронт мужчин. Собственно, дальше все стало на свои места – в 1918 г. в Англии для женщин ввели ограниченное избирательное право, в 1928-м – полное.

 Историки отмечают: как ни относись к «бабьему бунту», его участницы «уважать себя заставили». И международное женское движение вывели на качественно новый уровень. Участницы той же Копенгагенской конференции наверняка чувствовали себя если не их соратницами, то единомышленницами. А дальше… Вот огонь потух, но искры еще летят по шальному ветру. Всегда есть риск: одна упадет там, где свой хворост высох. 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 г. питерские работницы вышли отмечать Женский день. Их демонстрация переросла в уличные беспорядки, беспорядки – в Февральскую революцию. Со всеми вытекающими последствиями.

 Мужчины! Не доводите женщин до края! 8 Марта на носу. Бегите за цветами!

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