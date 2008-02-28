//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

После льдины

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

После льдины
Вернулись! Слева направо: П.П. Ширшов, Э.Т. Кренкель, Е.К. Федоров, И.Д. Папанин. 1938 год

 В АТМОСФЕРЕ искренней радости как-то ушли на второй план другие, связанные с событием, подробности. Кто сегодня помнит, что поначалу спасать папанинцев со стремительно крошащейся льдины вылетел дирижабль – самый могучий отечественный цеппелин «СССР-В-6»? Но он разбился под Кандалакшей. 13 погибших – и жирный крест на советском дирижабле­строении. Ледокол «Ермак», на котором четверка возвращалась из Арктики в Ленинград, неожиданно на трое суток зашел в Таллинн. Заканчивался процесс «право-троцкистского блока» – надо было «развести по дням» волну «всенародного одобрения» расстрельному приговору и волну «всенародного ликования» при встрече полярников.

Лед и пламень

 ПРО дрейф «СП-1» сейчас вспоминают чаще в связи с популярным рассказом М. Веллера «Маузер Папанина». Он о том, как дуболом-начальник изводил на льдине беспартийного радиста, выгоняя его из палатки на мороз во время партсобраний. Как в свободное время, томясь от безделья, важно чистил маузер. Как Кренкель шефу изобретательно отомстил. Смешная история и написана блестяще. Но будем к ней относиться все же как к художественному произведению. Папанин на льдине действительно не имел конкретной специализации – однако дурью не маялся, кашеварил, был на подхвате при всех исследованиях. Маузер? Но оружие имелось у всех членов экспедиции. И Кренкеля, и Ширшова, и Федорова Папанин знал задолго до «СП»: с кем-то раньше зимовал, с кем-то ходил в арктические походы. Он набирал тех, кому доверял, и сомнительно, чтобы измывался над кем-то из старых товарищей. Ширшов и Федоров еще не были членами партии (вступили в 1938-м), числились сочувствующими. Другое дело, что политинформации на льдине Папанин действительно проводил, и «бухаринско-рыковскую банду» с полюса действительно клеймили. Что ж – время, эпоха…

 Но он и был типичным сыном эпохи – Иван Дмитриевич Папанин, революционный матрос, чекист, ставший покорителем Арктики, дважды Героем, контр-адмиралом, доктором наук. Скажи, какой у тебя юмор, и я скажу, какая у тебя натура. Юмор Папанина – это, скажем, на отдыхе в санатории сунуть в трусы пойманного на рыбалке карпа и зайти к поварихам с невинным вопросом и дергающейся ширинкой. Я. Голованов припечатал его в записных книжках: самый глупый человек, которого встречал. Но известный полярник, профессор В. Волович мне говорил о Папанине с уважением. Да, тот был не шибко грамотен – зато природная сметка, организаторский талант, бешеная энергия. Эти качества ярко проявились в войну, когда начальник Главсевморпути Папанин отвечал за проводку полярных конвоев союзников. Да, бывал горяч, под горячую руку жесток – но чаще добродушен. Если требовалось помочь, не отказывал никому.

 Эрнст Теодорович Кренкель, Петр Петрович Ширшов, Евгений Константинович Федоров – тоже личности незаурядные, профессионалы экстра-класса, умные, цельные, сильные мужики, такими гордилась бы любая страна.

 Кто бы сказал, что всего через 10 лет все четверо будут унижены, морально размазаны по стенке!

С высоты больнее падать

 РАЗГРОМ четверки столь синхронен, что возникает мысль: не было ли специальной команды на «отстрел» папанинцев? Нет. Не было. Просто после войны Сталин закрутил несколько идеологических кампаний. Намеренно в папанинцев не целили. Но каждый из них – по своей причине! – оказался под ударом.

 Первым пострадал Кренкель. Собственно, его «отодвинули» еще в войну – немец! Дальше – борьба с низкопоклонством перед Западом – тоже не лучшее время для человека с таким «пятым пунктом». Как вежливо пишут в официальных биографиях, «в 1948 г. Э. Кренкель по не зависящим от него причинам оставил работу в Главсевморпути и возглавил один из московских радиозаводов». Правда, радиозавод – это позже, а до того знаменитый герой ходил без работы.

 Папанина «подрезала» дача. Недоброжелатели пишут, что знаменитый полярник «утратил личную скромность» и отгрохал трехэтажную домину. Родственники объясняют: дача была казенная. Просто Папанин зарабатывал много, энергия распирала – вот и решил перестроить. Действительно дом вышел большой, что раздражало посреди послевоенной нищеты. Но ведь не воровал, все оплачено. Просто в обществе шел другой процесс: номенклатура захотела жить хорошо. Жены министров обзаводились бриллиантами, генералы волокли из Германии трофейное барахло. Сталин за это выборочно карал. Папанин был приметнее других. Комиссия Госконтроля, упоминание в «правдинском» фельетоне – словом, Иван Дмитриевич свое детище сдал (вопреки расхожим байкам – не под детсад, дом и дальше использовался как госдача). В 1946 г. он уходит с руководства Главсевморпути. Официально – «по болезни», в мемуарах вспоминает про приступы стенокардии. Правда, есть там и странная фраза: «Два последующих года были самыми унылыми в моей жизни». Из-за нездоровья? Но прожил-то Папанин 92 года. В конце концов, полярный друг Ширшов пригласил его к себе замдиректора Института океанологии – скажем прямо, второстепенная должность!

 Про трагедию Петра Ширшова писали не раз, снят документальный фильм – потому коротко. На жену Ширшова, очаровательную киноактрису Евгению Гаркушу, положил глаз Берия. Та отказала. Вскоре была арестована «за спекуляцию», заодно обвинена в шпионаже на Англию. Умерла в 1948-м в гулаговском поселке под Магаданом. Ширшов – умный, сильный красавец с седыми висками – был тогда министром морского флота, академиком. Но сделать ничего не мог. Сейчас изданы его дневники и письма – пронзительный документ эпохи. В 1953-м умер от рака. Никто не сомневается, что механизм болезни запустила эта история.

 Теперь про Евгения Федорова.

Суд бесчестья

 К ИСТОРИКУ Владимиру Есакову я обратился потому, что он занимается судами чести – приметной идеологической кампанией 1947–1948 годов. Один из судов разбирал дело начальника Гидрометеослужбы СССР, генерал-лейтенанта Федорова.

 За что Федоров угодил «под раздачу»? Говорят, верховный гнев вызвал ливень, сорвавший первомайскую демонстрацию 1947 года. Дескать, метеорологи не предсказали. Но В. Есаков считает: слишком просто. Суды чести – кампания из того же ряда, что запрет браков с иностранцами, постановление об усилении охраны гостайны. Цель – закрыть страну от Запада, встряхнуть всех ввиду начавшейся холодной войны. Судили людей видных – ученых, деятелей культуры, чиновников высокого ранга. Сажали потом редко, но пороли публично, со смаком. Особым криминалом были предыдущие контакты с заграницей. Первый, самый знаменитый, суд прошел над биохимиками супругами Роскиным и Клюевой, обвиненными в передаче США лекарства против рака. Но в биохимии только специалисты понимают. А вот Федоров – герой, полярник…

 В войну, будучи начальником гидрометеослужбы Красной армии, он действительно тесно контактировал с коллегами-союзниками. Погода не знает государственных границ, а от метеосводок зависел проход союзных конвоев. Видимо, отношения сложились дружественные. Подробности давних встреч, нормальные человеческие жесты, какая-то подаренная книга, веселый обмен фуражками с американским генералом на гулянке в честь Победы обсуждались со страшными глазами. «Центральный Комитет вскрыл пресмыкательство перед заграницей и раболепие бывшего начальника гидрометеорологической службы Федорова, – докладывал секретарь ЦК А. Кузнецов (тот, что позднее сам падет жертвой «ленинградского дела»). – Федоров снят с поста, лишен звания генерал-лейтенанта, и над ним организован суд чести. Федоров каялся: «Хотя я совершил позорные для руководителя проступки, но ни в коем случае не делал их сознательно или хотя бы с малейшим подозрением, что они могут нанести ущерб стране». Его не посадили, но заместитель и близкий друг Я. Либин, которому тоже тогда досталось, после суда застрелился в ожидании ареста.

 …Все папанинцы (кроме Ширшова) жили еще долго. После смерти Сталина в их жизни начался новый период – было дело, почет. Но пережитое в конце 1940-х у каждого сидело в памяти как заноза. И думая об этом, ловишь себя на невольной мысли: Господи, ну что ж мы так со своими героями!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//Политика

Пушков: "Трамп не может "отдать" Голанские высоты Израилю"

Пушков: "Трамп не может "отдать" Голанские высоты Израилю"

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков оценил намерения главы Соединенных штатов Америки Дональда Трампа подписать документ о признании суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

//Армия

СМИ: в Венесуэлу прибыли российские самолеты с военными

СМИ: в Венесуэлу прибыли российские самолеты с военными

В Венесуэлу прибыли два самолета, принадлежащие Министерству обороны РФ. Видео и фотографии лайнеров на летном поле в сети опубликовали местные информационные порталы и блогеры.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Криминал

На Украине Порошенко обвинили в убийстве брата

На Украине Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинские СМИ обвинили президента Незалежной Петра Порошенко в преступлениях и убийстве его старшего брата Михаила. В эфире одного из телеканалов были продемонстрированы подтверждающие это документы.

//В мире

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

В сирийской провинции Хама госпитализировали мирных жителей с симптомами отравления газа после обстрела боевиками. Источники сообщают, что в больницы отправлено более 20-ти человек.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Армия

"Русские витязи" эффектно прилетели в Малайзию

"Русские витязи" эффектно прилетели в Малайзию

Российская пилотажная группа «Русские витязи» прилетела в Малайзию. Наши пилоты примут участие в открытии международного авиасалона LIMA-2019, который пройдет в столице Малайзии 26 – 30 марта.

//Общество

"Люди поздравляют, а у меня боль", тренер Этери Тутберидзе о смертельном диагнозе и предательстве

"Люди поздравляют, а у меня боль", тренер Этери Тутберидзе о смертельном диагнозе и предательстве

Знаменитый тренер российских медалисток Этери Тутберидзе рассказала, какую страшную трагедию она переживала во время Олимпиады в Китае, чем была для нее победа воспитанниц и как она пережила предательство

//Шоу-бизнес

Мария Порошина выходит замуж?

Мария Порошина выходит замуж?

После рождения пятого ребенка актриса Мария Порошина длительное время не выходила в свет. Но недавно она сделала исключение для премьеры фильма "Балканский рубеж", на которую пришла не одна.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Культура

В столичном Историческом музее появилась "несанкционированная" картина

В столичном Историческом музее появилась "несанкционированная" картина

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала о появлении в одном из залов лишней картины, сообщает РИА Новости.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации

Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания. Он поблагодарил за внимание к своему здоровью и заверил, что все хорошо, сообщают "Известия".

//Происшествия

В Москве мужчина упал под поезд метро

В Москве мужчина упал под поезд метро

На станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена вечером в воскресенье, 24 марта, нетрезвый пассажир упал на рельсы прямо перед прибывающим поездом.

//Шоу-бизнес

Какая кошка пробежала между Кожевниковой и Собчак

Какая кошка пробежала между Кожевниковой и Собчак

Известная актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала, что привело к ее конфликту со скандальной светской львицей Ксенией Собчак. Оказывается, всему виной пикантное фото Марии.

//Шоу-бизнес

Я 15 лет веду борьбу с раком, телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован с сотрясением мозга

Я 15 лет веду борьбу с раком, телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован с сотрясением мозга

Известный телеведущий Юрий Николаев находится в одной из московских клиник. Он внезапно потерял сознание и сильно ударился головой. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и гематомы

//Авто

Назван ТОП-3 причин лопнувшего лобового стекла

Назван ТОП-3 причин лопнувшего лобового стекла

Автомобильные эксперты рассказали, какие причины чаще всего приводят к тому, что в автомобиле лопается ветровое стекло. Наиболее распространенных из них всего три, сообщает DriveNN.

//Общество

Почему сенатор Мизулина "ополчилась" на занятия йогой в СИЗО?

Почему сенатор Мизулина "ополчилась" на занятия йогой в СИЗО?

Не понятно, чем занятия йогой помешали сенатору Елене Мизулиной, но она попросила Генеральную прокуратуру проверить, законно ли проводить их в столичных следственных изоляторах

//Новости партнеров

//Общество

Туристы, въезжающие в Керчь думают, что улица Кокорина названа в честь футболиста-хулигана

Туристы, въезжающие в Керчь думают, что улица Кокорина названа в честь футболиста-хулигана

Приезжие, увидев указатели, предполагают, что где-то в черте города в таком случае должна быть и улица МАМАЕВА. События конца 2018 года, когда российские футболисты МАМАЕВ и КОКОРИН были заключены под стражу до суда по обвинению в хулиганстве сделали их фамилии нарицательными.

//Спорт

Разгром «Казахстана» - 0:4, работа над ошибками состоялась, сборная России победила

Разгром «Казахстана» - 0:4, работа над ошибками состоялась, сборная России победила

В воскресенье, 24 марта, 2019 года в квалификации группового этапа Евро-2020 встретились футбольные сборные России и Казахстана. В текущем отборочном турнире это был второй матч российской команды.

//Шоу-бизнес

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа

Бывшую участницу "Дом -2" Дарью Пынзарь поклонники часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом. Девушка устала выслушивать упреки и записала видео, показав, что аппетитные формы не мешают ей жить

//Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес учится быть стриптизершей

Дженнифер Лопес учится быть стриптизершей

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес пробует себя в амплуа стриптизерши. Причем, трудиться на ниве "пилонных танцев" звезде приходится упорно и довольно часто.

//Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В самолет авиакомпании "Победа", следовавший рейсом из Казани в Сочи, в момент захода воздушного судна на посадку попала молния. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

//Спорт

Денис Черышев открыл счёт в матче сборной России с Казахстаном и оформил дубль

Денис Черышев открыл счёт в матче сборной России с Казахстаном и оформил дубль

Денис Черышев открыл счёт в матче сборной России с Казахстаном на 19 минуте. Российская сборная по футболу сегодня играет со сборной Казахстана в Нур-Султане. Черышев забил первый гол с подачи Ионова.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Мария Порошина выходит замуж?
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

"Люди поздравляют, а у меня боль", тренер Этери Тутберидзе о смертельном диагнозе и предательстве
5

Школьники из Бурятии напали на мужчину и надругались над его женой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры