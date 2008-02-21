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«Добро» на план «Грюн»

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН ]

«Добро» на план «Грюн»
«Мюнхенский сговор»

Немецкий вопрос

 ЧЕХОСЛОВАКИЯ до Второй мировой – страна, в которой жили порядка 14 млн. человек, из них 3,3 млн. немцев. Так вышло: Чехословакия возникла после крушения Австро-Венгерской империи. И границы подобных постверсальских государств нарезались, конечно, весьма спорно. Чехословакии досталась Судетская обл. с издавна жившим здесь немецким населением. Но мало ли на свете государств, в состав которых входят районы, населенные другими народами? В Испании – баски, в Великобритании – шотландцы, во Франции – корсиканцы, в Бельгии – фламандцы. Везде свое.

 В 1928 г. начинается всемирный экономический кризис (о котором «АН» недавно вспоминали в рубрике «Лабиринты истории»). Депрессия больно била по всем, в Судетах тоже жить стало хуже. Это важный момент: пока все сыты, национальный вопрос обычно на втором плане, а в трудные времена обостряется. Распаду СССР предшествовали пустые прилавки и начавшиеся споры республик о том, кто чье сало ест. Косовские албанцы при Тито, в общем, жили тихо, а потом… Вот и судетские немцы: в голодное время вспомнили, что они не чехи и не словаки, и заговорили, что плохо живут именно поэтому.

 В 1931 г. в Судетах возник «Германский патриотический фронт» во главе с учителем физкультуры, бывшим офицером австро-венгерской армии Конрадом Генлейном. «Фронт» объявил, что собирается добиваться автономии (не больше), причем исключительно мирными методами. Правда, параллельно Генлейн – не зря ведь гимназический физрук! – возглавил «Немецкую гимнастическую ассоциацию». Под ее знамена начал собирать националистически ориентированных крепких молодых ребят. Активный говорливый лидер, этакий фюрер по натуре, бригады качков под его началом – уже структура. Добавьте броские и простые лозунги, сочувствие части населения… В общем, в 1934 г. Генлейн провел показательную демонстрацию – более чем 20-тысячный митинг.

 В Германии к тому времени пришел к власти Гитлер. Генлейновцы стали получать от него моральную и материальную поддержку. А немецкий Генштаб начал готовить план «Грюн» – операцию по вторжению в Чехословакию.

Давление извне и изнутри

 ЭТО сейчас говорят о предчувствии войны в Европе 1930-х годов. Все не совсем так. Войну предчувствовали те, кого это касалось. Остальным было плевать. Но Чехословакии – касалось.

 1935–1937 годы. Перед явной угрозой немецкого вторжения Прага мечется. То заключается договор о взаимопомощи с СССР, то ставка делается на «Старую Европу» – Францию и Англию. При этом не будем забывать, что под боком у чехов лежали еще две такие же постверсальские страны – Польша и Венгрия. Они давно подумывали откусить у соседки сладкие территориальные кусочки. В 1935-м президентом Чехословакии стал Эдуард Бенеш – человек с репутацией хитроумного политика. Метания продолжились. Но увы – каждый шаг, кажущийся спасительным, на деле оказывался шагом к пропасти (невольно вспоминается Милошевич). Пример: когда в сентябре 1936-го Геббельс обвинил Бенеша в том, что чехословацкие аэродромы могут использоваться Красной армией, чешский премьер тут же бросился готовить договор о дружбе с Германией.

 Тем временем судетские немцы давили на Прагу изнутри. Это была уже мощная сила – выросшая из «Патриотического фронта» «Немецкая судетская партия» имела почти четверть голосов в парламенте, свои военизированные формирования. Все – под флагом «защиты от дискриминации». В сентябре 1937-го в Судетской обл. начались беспорядки. Их подавили. В знак протеста судетские депутаты сложили мандаты – колоссальный скандал! А Гитлер вскоре заявил: «Германия не может оставаться безучастной к судьбе 10 млн. немцев, которые живут в двух соседних странах (Австрия и Чехословакия. – Ред.). Германское правительство будет добиваться объединения всего немецкого народа».

Роковой 1938-й

 ДАЛЬШЕ – хроника событий. Март 1938-го. Гитлер производит аншлюс Австрии – плацдарм для захвата Чехословакии готов. Начинаются приграничные немецко-чешские инциденты.

 СССР заявляет, что если Германия нападет на Чехословакию, то он готов действовать согласно Пакту о взаимопомощи – тем более, что согласно предыдущим договорам на помощь чехам должна прийти и Франция. Правда, старушка Европа так не хочет нарушать свой покой! Ей слишком памятны ужасы Первой мировой, зачем влезать в драку снова? И из-за кого? Из-за каких-то чехов? Британский премьер Чемберлен заявляет им: на английскую помощь не рассчитывайте! Вскоре то же самое заявит МИД Франции. А Гитлер уже обещает Генлейну: «Завтра вы будете моим наместником».

 Апрель 1938-го. В Карловых Варах (Карлсбаде) на съезде своей партии Генлейн требует полной автономии Судет от Чехословакии. Май 1938-го. На встрече с министром иностранных дел Чехословакии его коллеги из Франции и Англии «дружески советуют» Праге принять требования Генлейна. Генлейн уже сам направляется в Лондон вести с англичанами переговоры. Причем – боже упаси! – никакая Германия за ним не стоит, он просто представитель немецко-судетского народа, героически сопротивляющегося насилию! (Разве стоит США и Албания за Хашимом Тачи? Что вы! Он сам по себе, вожак свободолюбивых косоваров!)

 В Чехословакии объявлена частичная мобилизация. Генлейновцы развертывают пропаганду: чешская армия слишком слаба, чтобы противостоять вермахту, зачем сопротивляться, штыки в землю, все по домам. Пацифистскими призывами, впрочем, дело не ограничивается, в Судетах – снова волнения. Туда бросают полицию. И тут партия Генлейна, использовав как повод очередные местные выборы, проводит плебисцит: а согласны ли судетские немцы послать к черту Чехословакию и воссоединиться с братской Германией? Те, естественно, согласны.

 Опустим события еще нескольких месяцев: дипломатические игры, демонстрации, метания Бенеша, агрессивные заявления Гитлера и блудливые – европейских политиков. На календаре – сентябрь 1938-го. В Судетах генлейновцы поднимают вооруженный мятеж. Чехи его давят. Генлейн бежит в Германию, а Гитлер… А Гитлер уже заявил на съезде НСДАП: «Не для того Всемогущий создал 7 млн. чехов, чтобы они угнетали 3,5 млн. судет­ских немцев». Чемберлен летит к фюреру на переговоры в Мюнхен – и слышит уже новый поворот темы: «Если судетских немцев включить в рейх, отделить венгерское, польское и словацкое меньшинства, то оставшаяся часть окажется столь малой, что по этому вопросу не придется ломать голову». Иначе говоря – а кому она, собственно, нужна, Чехословакия?

 Действительно – кому?

 Дальнейшее известно. Англия и Франция начинают давить на Прагу: «Необходимо уступить Германии районы, населенные преимущественно судетскими немцами, чтобы избежать общеевропейской войны». Чехи упираются: уступка Гитлеру по объему потерь равнозначна разгрому в войне. Гитлер выдвигает еще более жесткие требования, напряжение нарастает. И тогда Муссолини предлагает элегантный выход: собрать четырехстороннее совещание (Германия, Италия, Великобритания и Франция) и самим – не приглашая представителей Праги и готовой вступиться за чехов Москвы – поделить эту надоевшую всем Чехословакию. Русские не сунутся. До Чехословакии – дорога через Польшу, а та уже заявила, что, если красные пойдут на помощь Праге, Польша объявит им войну.

 Совещание состоялось в Мюнхене 29–30 сентября 1938 года. Его решением Судеты были переданы Германии. Вермахт занял их и начал готовиться к «ликвидации остатка Чехии» и «изоляции ее от Словакии». Вот, собственно, то, что вошло в историю как «Мюнхенский сговор».

Забывая уроки?

 ЕЩЕ раз – мы не торопимся с прямыми параллелями. Но Мюнхен потому и считается уроком для человечества, что показал: нельзя трогать чужие границы! Нельзя идти на поводу у агрессивных сепаратистов! Нельзя большим и сильным странам самовластно решать судьбу тех, кто меньше и слабее. Так считалось много лет. Сейчас забывается?

 Генлейн действительно стал гауляйтером Судетенланда. В 1945-м он покончил с собой в американском плену. Судетские немцы за его авантюру заплатили страшную цену: после разгрома Гитлера чехи жестоко изгнали их из родных мест. Что ж, простых людей всегда жалко. Как кончили Гитлер и Муссолини, вы знаете, а Чемберлена и французского премьера Даладье если и вспоминают сегодня, то в связи с «Мюнхенским сговором» – и имена их навсегда покрыты позором.

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