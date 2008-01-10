Держи меня, соломинка

- ВЕЛИКОЕ изобретение – это вещь одноразового употребления, постоянно нужная каждому человеку, – учил мудрый американец Уильям Пейнтер, создатель пивной пробки. Этому завету внял его земляк – мистер Марвин Стоун. Говорят, что Стоуну просто надоела шелуха от обычных соломинок, болтавшаяся в бокале с коктейлем. Говорят, он занимался производством сигаретных гильз – та же трубочка, только из бумаги. Небольшое умственное усилие – и вот уже мастерская Стоуна выпускает бумажных соломинок больше, чем гильз. Причем на законном основании: 3 января 1888 г. Марвин идею запатентовал. Почти через полвека (1937 г.) другой экспериментатор, Д. Фридман, изобретение развил: предложил соломинки из полиэтилена, причем с гофрированным фрагментом, чтобы по краю стакана перегибать без проблем.

Коктейль, конечно, забава западная. У нас национальный напиток – водка, что обусловлено и климатом, и привычками, и еще много чем. Отечественные коктейли – это когда... «Сказали, что ты портвейн с водкой мешаешь! – Я говорил ему, а он – коктейль, коктейль!» (фильм «Осенний марафон). Или изыски Венечки Ерофеева: «Рецепт «Ханаанского бальзама»: денатурат – 100 г, бархатное пиво – 200 г, политура – 100 г».

С другой стороны, как заметила в разговоре с корреспондентом «АН» Ива Бармина, автор не раз переизданной книги о коктейлях, их пьют не чтобы напиться. Истинный смысл – растянуть удовольствие, насладиться новым вкусом. Скажете, тянуть благоуханную влагу через соломинку – не в нашем нраве? Так ведь ХХI век на дворе, глобализация, смешение культур…

…И почему покаянно порассуждать о культуре пития особенно тянет после новогодних каникул?