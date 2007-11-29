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Шерлок и Леня

И тот и другой никогда не существовали. И тот и другой живее всех живых!

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин МИРНЫЙ ]

Шерлок и Леня

НО ЧТО может свести вместе чинного англичанина с Бейкер-стрит и российского экскаваторщика – певца «МММ»? Элементарно, Ватсон. Календарь! 120 лет назад, 1 декабря 1887 г., вышел в свет рассказ Артура Конан Дойла «Этюд в багровых тонах», первый из цикла о Шерлоке Холмсе. А 2 декабря отмечает 55-летие артист Владимир Пермяков, создатель образа Лени Голубкова.

…Почитатели великого сыщика, проштудировав все рассказы и повести о своем кумире, составили его биографию. Уильям Томас Шерлок Скотт Холмс предстал перед публикой 33-летним, родился он 6 января 1854 г. в семье Сайгера Холмса и Вайлет Шерринфорд. Имел брата Майкрофта. Папе с мамой отчего-то дома не сиделось – в детстве Шерлок жил во Франции, в Голландии. Школу заканчивал в Йоркшире, потом учился в Оксфорде и Кембридже, но, видимо, не окончил. Стал артистом в труппе некоего русского Сазонова. Играл Гамлета, гастролировал в США. Увлекался химией и игрой на скрипке.

Леня Голубков появился на наших телеэкранах в возрасте сильно за 40. Как считает Владимир Пермяков, его герой – из Подмосковья. Тихий, добрый, в меру выпивающий трудяга. Жена Рита. Брат Иван (поддатого, с наколками, в драной майке Ивана играл Вячеслав Воробьев, интеллигентный преподаватель философии). Леню придумал режиссер ролика Бахыт Килибаев (создатель фильма «Игла» с Виктором Цоем в главной роли). Вообще это было ноу-хау: не просто рекламный сюжет, а мини-сериал, герои в развитии. Долго искали фамилию главного персонажа, хотелось что-то неброско-уютное: Птичкин? Синичкин?.. Голубков!

…Викторианская эпоха – золотой век Британской империи. Солнце не заходило над ее колониальными просторами, плыли корабли, щелкал счетами Сити. Но где богатство – там и преступность. Лондон действительно считался одной из криминальных столиц мира. Правда, историки пишут, что Скотленд-Ярд состоял не из одних туповатых Лестрейдов, ситуацию контролировал. Но подлинная полицейская работа неброска и занудна, публика жаждала фигуры блистательной – чтобы был гений, но при этом такой же, как мы все, да еще жил на соседней улице. Молодой врач, начинающий литератор Артур Конан Дойл вспомнил своего профессора Джорджа Белла, изумлявшего студентов фантастической наблюдательностью. Дальше открывайте любое предисловие к «Рассказам о Шерлоке Холмсе» – там подробнее.

…Леня Голубков пришел к нам в 1990-е – шальное времечко! Помню, я тогда встретил одноклассника. Двадцать лет не виделись, и вот столкнулись на улице. Но вместо радостных объятий он, глядя невидящими глазами, спросил: «Вертолет не нужен?» Какой-то генерал вдувал налево винтокрылую машину, приятель был, кажется, 46-м в цепочке перепродавцов. Мудрено ли, что в эти годы тихий экскаваторщик Голубков уверовал, что счастье его – акции «МММ»? Леня купил жене сапоги, учил Ивана жизни, в галстуке и с указкой объяснял всем этапы своего будущего большого пути. Согласно соцопросам, персонаж Пермякова по популярности опережал Пугачеву и Ельцина.

«МММ» лопнул. Отдуваться за Мавроди пришлось Пермякову. Его хватали в троллейбусах за грудки, кричали: «Из-за тебя я…» Но Володя – лишь артист. Он сам завис: денег-то особых во время съемок не платили. Дни настали – еле на картошку наскребал. Выручал герой: «Леня» влился в московскую «команду двойников», где «Ленин», «Сталин», «Брежнев», «Гитлер». Ездили по корпоративным вечеринкам, Георгий Саакянц («Сталин») даже пьесу смешную написал: Ленин и Сталин Гитлера принимают в партию, ну и Голубков участвует как представитель народа. Все бы ничего, Пермяков – сибиряк, из породы жилистых, работящих российских мужиков, да беда одна не ходит: от случайного гриппа умерла жена, журналистка Наташа Ремизова. Может, потому в нашем разговоре Володя много говорил о Боге, вере. Он за прошедшие годы написал пьесу, иногда появляется на телеэкране. Ко Дню Победы снята серия микроновелл по военным песням Высоцкого – в «Черных бушлатах» увидите Пермякова.

…Потеряв в Первую мировую любимого сына, Артур Конан Дойл ушел в спиритизм. Литературой занимался уже больше для денег, главным в жизни стало общение с духами. Вообще он был колоритной фигурой – двухметровый дядька с моржовыми усами, смельчак, путешественник, член сборной Англии по футболу, автор более чем 20 томов сочинений, человек, предсказавший угрозу для Британии появления подводных лодок. Создателя Холмса приглашали к реальным расследованиям. Что ж – однажды сэр Артур вычислил маньяка, который ночами вспарывал животы фермерским коровам (нравилось смотреть, как те, обезумевшие, бегают, волоча кишки). Еще как-то доказал невиновность обвиненного в убийстве человека (правда, изобличить подлинного преступника не сумел). Умер в 1930-м.
Его герою в нескольких странах установлены памятники. В Москве – тоже. Лепился конечно же с Василия Ливанова, лучшего Холмса всех времен и народов. Много в Англии героев – флотоводцев, воинов, писателей. Однако оказалось, что достойнее всех страну может представлять этот джентльмен без определенных занятий, сыщик-любитель.

Памятника Лене Голубкову пока нет. Правда, режиссер Александр Гаутберг сейчас снимает фильм – о Лене, о Володе Пермякове, о времени, символами и жертвами которого оба стали. Картина некоммерческая, ищут спонсоров. Не поможете, господа? Все мы в этой жизни немножко Голубковы – не халявщики, а партнеры.

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