Даты и люди: 8 – 14 ноября

8 ноября – 170 лет со дня рождения Ильи Чавчавадзе – великого грузинского поэта, «духовного отца нации». В 1907-м «экипаж князя (Чавчавадзе) остановили четверо молодых людей верхом, одетых в форму полицей­ских. Тремя револьверными выстрелами князь был убит» (из тогдашних газет). Преступники найдены не были. В Грузии И. Чавчавадзе причислен к лику святых.



9 ноября – 105 лет назад (1902) родился маршал Митрофан Неделин, первый Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. Погиб в 1960-м на Байконуре при случайном взрыве ракеты.

10 ноября – 85 лет назад (1922) в Коминтерне «для оказания помощи коммунистическим партиям в оргработе» созданы Орготдел и Отдел международных отношений. Из международного клуба сочувствующих советской власти Коминтерн быстро превращался в орган политической разведки и агентурного влияния за рубежом.



14 ноября – 50 лет назад в Париже умер Дон Аминадо (Аминад Шполян­ский, 1888–1957) – поэт-сатирик русского зарубежья. Кстати, советовал: «Если у вас действительно есть план спасения России, оставьте его в черновике и никому не показывайте».

Георгий ДЕЖКИН,

Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ