Записки «Хабира»

Недавний визит в Москву президента Израиля Э. Ольмерта, споры вокруг «иранской проблемы» – эти и другие события вновь и вновь напоминают нам, как хрупок мир на Ближнем Востоке. Когда-то СССР был «закадровым», но активным участником бесконечного конфликта. Сегодня «АН» публикуют записки нашего читателя Бориса Крохина, который срочную армейскую службу проходил в Египте. Итак, 1971–73 гг. – период, когда позади Шестидневная война (1967 г.), а на пороге – Война Судного дня (1973 г.).

«Хабир», «мусташар», «мутаргин»



В ЕГИПТЕ я был тем, кого арабы называли «хабир» – военно-технический специалист. Были еще «мусташарим» (советники при частях) и «мутаргимин» (переводчики). Почему-то египтяне делали различие, мы же между собой – никогда.

«Хабирам» мобильной бригады радиотехнических войск ПВО АРЕ надлежало поддерживать в боеготовности РЛС-технику и «передавать опыт египетским офицерам». Вся техника была советская, кого же брать для обслуживания – не канадцев же из НАТО?



Без фотографий



ФОТОГРАФИЙ того периода у меня практически не осталось. В первой командировке «на точку» достал ФЭД – и старшой окрысился: «Убери немедленно! Хочешь, чтоб повязали как израильского шпиона? Это ты на допросе будешь объяснять, что свой, советский, они же…» Характеристику союзников я повторять не буду.

Так я и остался без фото на память. А могли бы быть. Например, такие… Наша боевая техника «на позициях», их часовые в касках советского образца с неизменным «калашом» наперевес… Теплые объятия советских «хабиров» и их «накибов» (капитанов)… Корабли, застрявшие на Большом Горьком озере с войны 1967 года...

Больше всего мне жалко такой несостоявшийся кадр – в углу внутреннего дворика штаба РТВ в Каире лежало несколько самолетных крыльев с голубыми «звездами Давида». Их притащили арабы, демонстрируя результативность своей ПВО. Рядом – бочка с окурками, к ней выходили покурить наши офицеры. Иногда кто-нибудь картинно тушил «бычок» о крыло «стервятника». Что ж, мертвого льва может пнуть всякий – но пока эти «скайхоки» и «миражи» представляли очень серьезную силу. Тут был бы, кстати, другой снимок: местечко Абу-Сувейр, огромный, из гофрированного железа ангар, весь расчерченный пулеметно-пушечными строчками. А внутри на бетонном полу – обезображенные МиГ-21 и Ил-28, так и не взлетевшие 5 июня 1967 года.



Служба



МЫ ХОДИЛИ в египетской форме. Никаких знаков различия. Особым шиком у наших майоров и полковников считалось надеть советскую форменную рубашку с галстуком под форменную куртку. Кстати, зимой (в ноябре-январе) приходилось поддевать еще и свитер: в пустыне по утрам протягивало…

(Весной 1972-го приехал, если не ошибаюсь, командующий Московским военным округом. В свежеотглаженном кителе, с золотыми генеральскими погонами, в высокой фуражке он выглядел очень импозантно. На «общем собрании» генерал долго говорил о необходимости крепить боеготовность, передавать опыт. Закончил же неожиданно: «А вообще, товарищи, такой толпы оборванных людей я не видел с 45-го, когда мы в Германии освобождали заключенных из лагерей военнопленных. Согласен, плохая форма, сшита гнилыми нитками, но вы же офицеры! Возьмите иголку, подшейте… Через неделю вам пришлют контейнер с нитками и иголками!» Контейнер так и не прибыл.)

Описывать саму службу, думаю, излишне – обычные обязанности офицера ПВО. Упомяну одну деталь. Наш командир-«батя», когда включали большой радар и начинало идти излучение, зычно кричал: «Береги яйца!» Все сыпались в близлежащий окопчик: считалось, что ниже уровня земли излучение не дейст­вует. Так вот – знает ли мужское население тех городов Чехии и Польши, где планируется установить радары американ­ской ПРО, эту подробность? Я допускаю, современное излучение, возможно, иное. Но на всякий случай – мужики, вы посмотрите, окопчик рядом имеется?



«Вражий голос»



РАБОЧИЙ день длился с 8 до 17. Вечерние развлечения – спортплощадка, иногда выпивка или кино. Или – «послушать вражий голос». Собирались обычно компанией у приемника. Ровно в 20 часов на определенной волне начиналась характерная песня, причем на русском. Потом – звуковой ряд в виде какого-то зловещего завывания ветра. Мужской голос произносил «Ветер дул с песков Синая…» (дальше не помню). Следом запевал хор и звучало: «Начинаем передачу для советских военнослужащих и членов их семей, находящихся по ту сторону фронта». И поехало – 15 минут самой, как тогда выражались, «разнузданной антисоветской пропаганды». Жаль, не записал такую передачку на магнитофон, была бы сейчас историческая ценность, но… вдруг особист поймал бы?

Сам не видел, однако знаю от ребят... На Суэцком канале отлично (лучше каирского) принималось израильское телевидение – спецпрограммы на будущего противника. Текст без переводчика был непонятен. Но видеоряд говорил за себя: надвигающиеся в пыли танки, стреловидные истребители, стартующие из подземных укрытий: немыслимых калибров пушки и гаубицы. Потом шли концерты их «армейской самодеятельности»: группа парней и девчат в форме начинала с традиционной «Хавы Нагилы», затем увлекательный каскад песенно-танцевальных номеров. Многие были в стиле родной «калинки-малинки», и наши начинали непроизвольно притоптывать и прихлопывать. Для египетских офицеров это было непереносимо, однако демонстративно выключить телевизор они не рисковали. Просто выходили из блиндажа «покурить».



Местные



О ЕГИПТЯНАХ у меня хорошие воспоминания – добродушный, жизнерадостный народ. Нас, русских-советских, со всеми известными «слабостями», воспринимали очень терпимо, понимая, что мы делаем для них большое и важное дело. В Каире удивляло обилие продовольствия, товаров, золота в ювелирных лавках – и это в центре воюющей страны! (В СССР тогда купить пару нормальных ботинок было проблемой.) На полную катушку работали рестораны, варьете, казино в районе Больших Пирамид. Вечером тут начиналось знаменитое шоу «Звук и Свет» – освещаемый какими-то фантастическими прожекторами сфинкс голосом Геродота рассказывал историю Древнего Египта.

Но Восток, как известно, дело тонкое. В ноябре 1971-го прямо у входа в каирский «Шератон-Отель» какие-то террористы угрохали прибывшего с визитом премьер-министра Иордании Васфи Аль-Телля. Как писали газеты – за активность в подавлении мятежа палестинцев в 1970 году.

После злодейского убийст­ва израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене (1972) в Египте страшно перепугались. Считалось, что Израиль сейчас непременно нанесет удар. На улицы Каира вышли дополнительные патрули, значительную часть боевой техники вывели на всякий случай из парков в безлюдную пустыню (горький опыт 1967-го пошел арабским военным впрок). Но обошлось. Да и глупо было бы – египтяне к этому преступлению не имели отношения.

Солдат, отсидевший 40 суток на Суэцком канале (линия размежевания), имел право на 10-дневную «фантазию» (отпуск). А чем занимается солдат, добравшись до родной деревни? Потом объявили: «За 5 лет стратегической войны с Израилем, (с 1967 по 1972 гг.) население Египта увеличилось (!) на 4,5 млн. человек».



Высылка



В СЕРЕДИНЕ 1972 г. нам объявили: «По инициативе египетской стороны миссия советских военных специалистов завершена». Президент Садат начал высылку наших военнослужащих. Но уехали далеко не все. А в конце того же 1972-го Садату стало ясно: надежды, что с удалением «советских» США активно включатся в «процесс урегулирования», не сбылись. Он сумел получить от богатых стран залива дополнительные займы, и поставки нашего вооружения даже возросли.

Весной 1973 г. мне, как и многим другим, стало ясно – скоро что-то начнется. Очень уж всерьез египтяне взялись за «боевую подготовку войск».



Судный день



ТАКОЙ дерзости, даже мастерства, которое проявили египтяне и сирийцы 6–8 октября 1973 г., Израиль от них никак не ждал. Там явно презирали противника. Правда, жестокие уроки первых трех дней Войны Судного дня отрезвили израильтян. Они быстро пришли в себя, во всем блеске проявили еврейскую находчивость и традиционное умение выкрутиться из самого тяжелого положения. Вечером 25 октября – на момент заключения перемирия – танки генералов Шарона и Адана уже находились в 80 км от Каира (расстояние одного броска)... Но позволить им взять столицу Египта! На такое не пошел бы ни Кремль, ни Белый дом, ни многомиллионный арабский мир. И Израиль благоразумно предпочел отступить.

Обо всем этом я узнавал уже дома, слушая ночью Би-би-си, узнавая в сводках названия населенных пунк­тов.

Дальнейшее известно. После этой войны Египет и Израиль заключили Кэмп-Девидское соглашение. На земле, помнящей еще колесницы фараонов, воцарился мир.

Слава Богу, даже самые заклятые враги могут однажды договориться.