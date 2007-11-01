Даты и люди: 1 – 7 ноября

1 ноября – 10 лет (1997) назад начал вещание телеканал «Культура». Из тогдашнего комментария Мстислава Рос­тро­по­вича: «Надеюсь, что телеканал будет мостом, на котором мы будем показывать, что еще не влезли на деревья. Мы еще на земле и творим замечательные вещи».



3 ноября – 50 лет назад (1957) в СССР запущен искусственный спутник Земли. На борту находилась собака Лайка. Запуск имел большое научное и пропагандистское значение, хотя удачным не был: Лайка погибла.



4 ноября – День народного единст­ва. Праздник, учрежденный в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Видимо, по задумке тех, кто предложил его, новый праздник должен был подменить привычное 7 ноября, а заодно напоминать, что любое «смутное время» рано или поздно кончается.



7 ноября – 90 лет назад в Смольном начался II Всероссийский съезд Советов. Большевики сообщили о произведенном перевороте. Из выступления Троцкого: «Мы здесь бодрствовали всю ночь, находясь у телефонной проволоки, следили, как отряды революционных солдат и рабочая гвардия бесшумно исполняли свое дело. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменяется другой».