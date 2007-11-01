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Катехизис Ротшильдов

13 заповедей, как стать богатым

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Катехизис Ротшильдов
Меир Амшель Ротшильд (1743–1812), французский банкир, основатель банкирского дома Ротшильдов

 Династия Ротшильдов – олицетворение жизненного успеха. Однажды Гейне сказал: «Деньги – это Бог нашего времени, и Ротшильд – его пророк». Принято считать, что в Европе было всего 6 великих империй: Британская, Российская, Французская, Австро-Венгерская, Прусская и Ротшильдов. Сегодня осталась лишь последняя из них. Банкирский дом династии Ротшильдов вошел в историю как самый могущественной частный банк, который сильнее президентов, королей и до зубов вооруженных армий.

 ИЗВЕСТНЫ такие компании Ротшильдов, как «Де Бирс», «Ле Никель», «Рой­ал Дач», «Иметаль». Они по­зволяли им управлять парламентом и прессой, устранять конкурентов, снимать неугодных министров и назначать новых, предотвращать военные конфликты.

 На начало XXI века состояние семьи Ротшильдов оценивалось более чем в
15 млрд. долларов.

 Ниже приводится формула благосостояния Ротшильдов, которое за века практически не изменилось.

1. Деньги и непреклонность – путь к независимости

 СТРОЯ свою империю, Ротшильды руководствовались следующим критерием. Успех измеряется, прежде всего, деньгами, собственностью, социальным статусом. Это означает, что нужно трудиться с нечеловеческим упорством, преумножая богатство семьи. Досточтимый глава семьи сумел воспитать у своих пятерых сыновей (Амшеля, Карла, Соломона, Натана и Якоба) непреклонное и постоянное стремление к успеху.

2. Идейная платформа стабильности – вера

 С ПАДЕНИЕМ роли, которую религия играла в общественной жизни, крещение становилось для евреев «входным билетом в европейское общество». Христианство сулило выгоды, в то время как иудаизм препятствовал и политической карьере, и экономической деятельности. Однако все Ротшильды неизменно сохраняли приверженность иудаизму. Натан, которого трижды избирали в парламент, настаивал на произнесении присяги по еврейскому обычаю, то есть не снимая шляпы. Все три раза парламент ему в этом отказывал. Отказывали трижды и Лайонелу (сын Натана Ротшильда). В четвертый раз парламент сдался.

3. Познай истину, и она сделает тебя богатым

 БАНКОВСКАЯ династия Ротшильдов, основанная еще в начале ХIХ века, была связана с разведывательными службами. Уже во время войны с Наполеоном они создали на территории Европы весьма разветвленную агентурную сеть. В нее входило более 200 источников ценной политической, экономической и военной информации.

4. Владей искусством управления

 ГЛАВНЫМ в искусстве управления людьми Ротшильды считали овладение общественным мнением. Членов дома учили: «…нужно настолько долго сеять раздоры, сомнения и насаждать противоречащие друг другу воззрения, пока люди не потеряются окончательно и не утратят ориентировку в замешательстве, и не решат, что лучше в политических кругах вообще не иметь соб­ственного мнения».

5. Храни коммерческую тайну

 ДИНАСТИЯ Ротшильдов всегда пользовалась репутацией самой загадочной.О них знали, кажется, все, но вместе с тем ничего в точности. В завещании французского миллионера Амшеля де Ротшильда был пункт: «…категорически и самым решительным образом запрещаю проведение судебной или общественной описи моего наследства, любое судебное вмешательство и любое обнародование размеров моего состояния».

6. Чистота крови преумножит благо­приобре­тенное

 НА ПРОТЯЖЕНИИ всей истории Ротшильды славились преданностью идее семьи. При этом они всегда тщательно хранили чистоту своей крови. В их роду практически не было отщепенцев, и каждое новое поколение лишь приумножало богатство клана. Чтобы информация и капиталы не разбегались, Ротшильды вот уже 200 лет практикуют семейные браки.

7. Будь умеренным, скромность ведет к богатству

 «...НИКОГДА не забывайте, что скромность ведет к богатству», — эту фразу оставил потомкам Амшель, старший сын основателя династии.

 После смерти Меира Амшеля его сыновья не изменяли традиции быть умеренными и всегда совместно обсуждали любую операцию. Прибыль неизменно делили поровну.

8. Все могут короли, и дружба с ними – трамплин миллионера

 СУЩЕСТВУЕТ предание о том, как Меир Амшель Ротшильд познакомился с наследником принцем Вильгельмом. Однажды его пригласили во дворец. В зале, куда его проводили, Вильгельм играл в шахматы. Ротшильд, будучи незаурядным шахматистом, внимательно следил за игрой. Неожиданно Вильгельм обернулся и спросил Меира, играет ли тот в шахматы. «Да, ваша светлость, – отвечал ростовщик, – и если вы сделаете ход, который я вам готов посоветовать, то выиграете в три хода». Вильгельм последовал совету Ротшильда и выиграл.

9. Война приносит доходы

 ВОЗВЫШЕНИЕ семьи Ротшильдов и их обогащение ускорились во время наполеоновских войн. Именно тогда сыновья основателя династии открыли соб­ственное банковское дело – в Лондоне, Вене, Париже и Неаполе. Так, Натан, основавший в Англии свой собст­венный банк, осуществил крупные сделки с правительст­вом Великобритании. Оно, именно благодаря банкирскому дому Ротшильдов, поручило перевод денег в Испанию для английской армии во главе с герцогом Веллингтоном. Находясь в Лондоне, Натан, почти не торгуясь, в больших количествах начал скупать золотые слитки у Ост-Индской компании. Королевское же правительство обычно дожидалось снижения цен. Но цены на золото росли. Вскоре оно срочно понадобилось британской казне для армии и флота. И прежде всего  – для войск Веллингтона в Испании. Натан тут же предложил продавать англичанам золото по цене чуть ниже рыночной, но с выгодой для себя.

 В результате финансовой поддерж­ки герцога Веллингтона Натан Ротшильд стал банкиром всей английской армии. Французам не пришло в голову, что золото, не покидая подвалов банка Ротшильдов, вполне законными путями «попадает» в Испанию и используется Веллингтоном на содержание армии. В Париже Джеймс Ротшильд просто превращал полученное от Натана золото в векселя, подлежавшие учету в испанских банках. Карл (Вена) и Соломон (Неаполь) лично ездили с векселями в Испанию, а возвращались с расписками от Веллинг­тона, который вскоре победоносно выгнал французов из Испании.

10. Опережай конкурента хотя бы на шаг

 ОСНОВАТЕЛЬ династии финансистов Меир Амшель разбогател за счет меняльных и кредитно-ссудных операций. Своим сыновьям он постоянно повторял: «Ищите новые способы заработать». Однажды, уже будучи миллионером, Меир Амшель поручил своим агентам в Европе и Америке скупать все «ходячие» и «неходячие» монеты. За год скопилось огромное количество монет. После этого он поручил профессору из Сорбонны каталогизировать монеты, а через год продал свою первую коллекцию, заработав свой второй миллион. Обосновавшийся в Вене Соломон Ротшильд первым ввел в Авст­рии новый вид выигрышных займов, связав их с лотереей.

11. Кто владеет информацией, тот владеет миром

 РОТШИЛЬДЫ не только придумали эту знаменитую фразу, но и делали все, чтобы любая актуальная для бизнеса информация попадала в первую очередь к ним. Для этого между Франкфуртом, Лондоном и Парижем были открыты станции почтовых лошадей, финансируемые Торговым домом Ротшильдов.

 Едва убедившись, что Наполеон проигрывает сражение, казначей штаб-квартиры фельдмаршала Веллингтона, Натан Ротшильд, вскочил на коня и помчался в Брюссель (примерно 15 км). Оттуда кучер доставил его в Остенде (110 км), где он нанял лодку. Высадившись на английский берег, полуживой Ротшильд во весь опор по­скакал в Лондон. Ему удалось обогнать официального курьера, который преодолел тот же путь за трое суток. В результате о победе при Ватерлоо лондонский филиал банка Ротшильда узнал намного раньше английского правительства.

 Он первым сообщил о победе герцога Веллингтона правительству. Затем отправился на фондовую Лондонскую биржу. Сокрушаясь по поводу успехов Наполеона, он спешно продавал свои ценные бумаги. Слух о том, что Ротшильд продает бумаги, быстро разошелся по бирже. «Значит, Ротшильд что-то знает! Англичане проиграли битву при Ватерлоо!» Игроки начали срочно избавляться от акций. Их цена стала падать, и началась паника. Английские, австрийские и прусские акции дешевели с каждой минутой. Тайные агенты Ротшильда скупали их оптом. А когда госбумаги упали в цене чуть ли не до нуля, Натан скупил их одним разом. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через день. Многие держатели ценных бумаг покончили с собой, а Натан заработал 40 млн. фунтов стерлингов. Тот же трюк проделал в Париже и Якоб.

12. Забота об имидже – залог процветания банкира

 ЧТОБЫ успешно плавать в бурном море бизнеса, необходимо постоянно работать над укреплением в глазах общественности собственного положительного образа, который должны раскрашивать яркими красками наиболее значимые авторитеты.

13. Подкуп, шантаж и провокации
 
 В ФИНАНСОВЫХ джунглях, где правят законы хищников, нужно не только понимать их язык, но и уметь говорить на нем. Естест­венно, что практически все управляющие банками Ротшильдов широко использовали в своей деятельности подкуп, шантаж и провокации, правда, заблаговременно заботясь об обеспечении условий для полной собст­венной безопасности.

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