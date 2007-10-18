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Даты и люди: 18 – 24 октября

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 18 – 24 октября

 18 октября – 140 лет назад (1887) Аляска была официально передана Россией под юрисдикцию США. Госсекретаря США У. Сьюарда тогда обвиняли, что он купил «ледяной сундук». Через 30 лет в «сундуке» нашли золото, позже – нефть, и ныне истраченные США 7,2 млн. долл. выглядят смешной суммой.

 19 октября – 55 лет Веронике Кастро, звезде самого популярного сериала эпохи перестройки «Богатые тоже плачут».

 22 октября – 60 лет Робертино Лоретти, чудо-мальчику конца 1950-х, чей голос стал одним из символов того времени. Сейчас Лоретти – богатый бизнесмен, иногда выступающий с концертами.

 23 октября – 190 лет (1812) «мятежу генерала Мале». Генерал Клод Франсуа де Мале, противник Наполеона, считавшийся сума­сшедшим, бежал из больницы и с группой сторонников попытался произвести переворот. Надев мундир, Мале явился в Центральную казарму, объявил солдатам о гибели императора под Москвой, после чего, приняв командование над пятью ротами, арестовал министра полиции Савари и префекта Парижа Паскье. Мятеж провалился, Мале и его соратников расстреляли. Известие о бунте в Париже Наполеон использовал как повод, чтобы бросить в России отступавшую армию.

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