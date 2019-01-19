Маршал Жуков послал генералиссимуса Сталина, и остался без награды

У советского маршала Георгия Константиновича Жукова, оказывается, нет никакой награды за Московскую битву. Про спасителя столицы Советского Союза забыли?



Оказывается, в середине августа 1941 года Сталин, в присутствии Жукова и Тимошенко, вписал в один из своих приказов такой вот абзац: "Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную армию, а многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток".



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, Сталин был как в лихорадке, руки тряслись. Где она, его железная воля? Куда делась?

Жуков в ответ резко напомнил вождю, что это он, Сталин, Верховный главнокомандующий... Абзац из приказа исчез, Сталин вписал – Сталин вычеркнул.



А в октябре 1941 года Жуков послал Сталина "по матери". Может, поэтому и остался без заслуженной награды за Москву?



