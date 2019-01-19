Зюганов: похоронить Ленина хотят лишь провокаторы!

Зюганов ответил на предложение захоронить тело вождя народа Владимира Ильича Ленина, ныне хранящееся в мавзолее на Красной площади. Лидер российских коммунистов заявил, что подобное предложение мог сделать только провокатор.

Геннадий Зюганов довольно резко отнёсся к разговорам о захоронении Владимира Ильича, сообщает РИА Новости. Лидер партии КПРФ заявил, что такое мог предложить лишь провокатор, которому "неймётся страну вздыбить". Зюганов считает, что при нынешней обстановке погребение тела вождя может привести к общественным волнениям.

"Провокаторам неймется страну вздыбить. Они живут в стране, которую Ленин основал. Он собрал империю мирно и демократично и подписал документ, в соответствии с которым существует нынешняя Российская Федерация. Он один из величайших политиков и государственных деятелей и человек", - сказал Зюганов.

В этом мнении его поддержал член президентского Совета по правам человека, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его словам, он хоть и является сторонником захоронения тела Ильича, но уверен, что в данное время это будет неуместно.