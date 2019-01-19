Захоронение Ленина станет для России шагом вперёд

Директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил, что для России стало бы большим шагом вперёд захоронение тела вождя пролетариата. По мнению Романова, мавзолей можно использовать иначе.

В преддверии 95-летия со дня смерти Ильича, Роман Романов рассказал свою точку зрения на то, что тело Ленина до сих пор не предано земле. Он считает, что для нашей страны это стало бы шагом вперёд, хотя некоторые группы людей могут быть против подобного шага, пердаёт РИА Новости.

"Конечно, есть группы людей, для которых эти имя и символ ценны и важны. Здесь, мне кажется, мы просто должны это сделать. И для людей, которым Ленин ценен и важен, нужно продумать, может быть, технологию, куда перенести тело, как обеспечить к нему доступ", - рассудил он.

Романов сказал, что в случае захоронения тела Владимира Ильича в освободившемся мавзолее будет разумно устроить музей идеологии.