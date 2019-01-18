Как русский гусар командовал Мадагаскаром

Австрийский проходимец Мориц (Мауриций) Бенёвский (1746–1786), сын венгерского с примесью еврейской крови полковника и дочери словацкого епископа, занимает не последнее место в списке международных авантюристов, оставивших след в истории Российской империи. В раннем детстве паренёк сломал ногу и до конца жизни хромал, что не помешало ему стать гусаром и даже поучаствовать в Семилетней войне. Отец не оставил ему наследства.



В 16 лет он записался в польскую армию и участвовал в первой Русско-польской войне. Войну 17-летний гусарский капитан Бенёвский закончил пленным в Казани. Отпущенный под честное слово, что не будет воевать против русских, слова своего он не сдержал и был снова пленён и определён на Камчатку в Большерецкий острог. По дороге он предпринял попытку захватить галеон «Святой Пётр», на котором ссыльных доставляли на полуостров, с целью угнать его в Японию. Ему даже удалось склонить к побегу трёх арестантов. Попытка не удалась.



27 апреля 1771 года Бенёвский совершил переворот в Большерецком остроге, и захватил власть в нём. Отпраздновав победу, Бенёвский приказал построить на Большой реке суда, чтобы добраться до Чекавинской гавани и захватить стоящий на его рейде галеон «Святой Пётр». План был воплощён в жизнь. Беглецы долго странствовали по морям.



В конце авантюрного пути Бенёвский поступил на французскую службу, где предложил проект завоевания Алеутских, Курильских островов и Формозы (Тайваня). Ему же было предложено заняться колонизацией Мадагаскара. Авантюрист согласился и, получив инструкции и подорожные, отправился в путь. По прибытии на остров он немедленно провозгласил себя Верховным правителем. И стал править, благо никто из местных ему не возразил.



Но после смерти Людовика XV Франции стало не до новой колонии, и Бенёвский вернулся в Париж, где ему были даны титул графа, звание бригадного генерала, вручён орден Св. Людовика и выдана приличная сумма денег.



Подробности об удивительной жизни и авантюрных приключениях Морица Бенёвского читайте в свежем номере "Аргументов недели".



